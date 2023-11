Jest decyzja Dudy ws. desygnowania premiera! Znamy termin orędzia

Jest decyzja Andrzeja Dudy ws. desygnowania premiera! W poniedziałek wieczorem dowiemy się, czy Mateusz Morawiecki, czy Donald Tusk otrzymają misję stworzenia rządu w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. "Decyzja jest ostateczna więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia" – napisał Marcin Mastalerek.

Jest decyzja Dudy ws. desygnowania premiera! Wiemy, kiedy orędzie. Fot. Artur Barbarowski / East News

Za pośrednictwem platformy "X" o podjęciu decyzji przez Andrzeja Dudę poinformował Marcin Mastalerek. Dziś (poniedziałek) wieczorem prezydent ma wydać oficjalne orędzie, w którym ujawni, czy Donald Tusk, czy Mateusz Morawiecki będzie jego kandydatem na premiera.

"Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia" – napisał szef Gabinetu Prezydenta RP.

Cały czas nie wiadomo, na kogo postawi Andrzej Duda. Według nieoficjalnych doniesień publikowanych między innymi przez Onet, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości nie ma 100-procentowej pewności co do decyzji głowy państwa.

Jak jednak pisaliśmy w naTemat, prezydencka minister Małgorzata Paprocka wprost zasugerowała, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będzie musiała skorzystać z tzw. drugiego kroku konstytucyjnego.

– Jeżeli by doszło do formowania rządu przez dzisiejsze partie opozycyjne to najbardziej naturalnym krokiem jest tzw. drugi krok konstytucyjny. Czyli wtedy, kiedy posłowie wskazują swojego kandydata na premiera – zasugerowała w programie "Poranek Siódma9".

Oficjalnie jednak Duda wypowiada się bez podawania jakichkolwiek konkretów. – Dziękuję uczestnikom spotkań za przybycie i bardzo merytoryczną atmosferę rozmów, z poważnym podejściem do ważnej sprawy państwowej, jaką jest ukonstytuowanie się nowego parlamentu i wyłonienie przyszłego rządu – powiedział po konsultacjach z liderami wszystkich ugrupowań.