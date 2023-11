To ostatni już nominat PiS. Morawiecki wybrał szefa KNF

Mateusz Morawiecki podjął jedną z ostatnich decyzji jako premier. Powołał szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Tuż przed zmianą władzy, kolejną kadencję w instytucji wywalczył Jacek Jastrzębski.

Mateusz Morawiecki wybrał szefa KNF. To Jacek Jastrzębski. Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter / East News

Mateusz Morawiecki wybrał szefa KNF. To Jacek Jastrzębski

O tym, że Jacek Jastrzębski zostanie ponownie wybrany na urząd szefa Komisji Nadzoru Finansowego pisano jeszcze w zeszłym tygodniu. Teraz Mateusz Morawiecki oficjalnie zadecydował o ponownym wyborze ekonomisty na to stanowisko.

ponownie wybrany szefem Komisji Nadzoru Finansowego. Decyzję premiera Mateusza Morawieckiego potwierdził Interii rzecznik rządu Piotr Müller. – Premier Mateusz Morawiecki powołał dotychczasowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego na kolejną kadencję – powiedział.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że szef KNF jest wiodącym specjalistą w zakresie sektora finansowego, a także jest doktorem habilitowanym nauk prawnych.

Przypomnijmy, że Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

To już ostatnia decyzja w sprawie obsadzania państwowych stanowisk, którą podjął Mateusz Morawiecki w roli premiera. Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie zgromadzić większości niezbędnej do powołania Rady Ministrów. To praktycznie przesądza fakt, że Morawiecki przestanie zasiadać na czele rządu.