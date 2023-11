Według nieoficjalnych doniesień "Rzeczpospolitej" Michał Kobosko jednak nie zasiądzie w rządzie Donalda Tuska. Choć wiceszef Polski 2050 miał zmienić zdanie, obsadzenie resortu funduszy i polityki regionalnej nadal przypada partii Szymona Hołowni. Miejsce byłego dziennikarza ma ponoć zająć ekspertka i była ambasador RP w Moskwie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Nieoczekiwana zmiana w rządzie Tuska. Chodzi o polityka Polski 2050

W najbliższy poniedziałek (27.11) mamy poznać pełen skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Tymczasem, opozycja, która ma większość w Sejmie komponuje własny gabinet. Jeżeli obecny premier poniesie porażkę i nie utworzy rządu, wówczas Sejm będzie zmuszony wybrać nowy rząd. Na jego czele ma stanąć Donald Tusk.

Kobosko nie wejdzie do rządu Tuska?

W związku z formowaniem się gabinetu lidera opozycji w mediach aż roi się od spekulacji. W sobotę (25.11) "Rzeczpospolita" przekazała nieoficjalnie, że na finiszu negocjacji doszło do znaczącej zmiany. Z rządu Tuska wycofał się wiceprzewodniczący Polski 2050.

Michał Kobosko miał objąć tekę ministra funduszy i polityki regionalnej. Dziennik wskazał, że polityk zmienił jednak zdanie i postanowił skupić się na pracy w parlamencie. Mimo to, jego stanowisko ma przypaść innemu politykowi z partii Hołowni.

Zamiast byłego dziennikarza ekspertka od polityki wschodniej

Z doniesień "Rzeczpospolitej" wynika, że miejsce Koboski ma zająć Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była w przeszłości wiceministrą spraw zagranicznych odpowiedzialną za kwestie wschodnioeuropejskie. Pełczyńska-Nałęcz pełniła też funkcję ambasadorki RP w Moskwie, a w kampanii parlamentarnej była szefową sztabu Polski 2050. Co ciekawe, polityczka nie startowała ani w wyborach do Sejmu, ani do Senatu.

Według informacji mediów, w opozycyjnym rządzie Tuska Polsce 2050 przypadły dwa ministerstwa. Poza Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej partia ma obsadzić również resort Klimatu i Środowiska. Tu, na kandydatkę typowana jest Paulina Hennig-Kloska.

Prócz dwóch ministerstw, ugrupowaniu Szymona Hołowni przypadła jeszcze funkcja marszałka Sejmu, którą sprawuje obecnie lider partii. Z kolei politycy PSL, będący częścią Trzeciej Drogi, mają przejąć cztery resorty: infrastruktury, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju i technologii oraz funkcję szefa MON. Zostanie nim Władysław Kosiniak-Kamysz.

Radiowa porażka Hennig-Kloski

Niedawno pisaliśmy w naTemat, jak dziennikarz RMF Robert Mazurek chciał sprawdzić wiedzę przyrodniczą Hennig-Kloski. Dziennikarz wypunktował, że opozycja zapowiadała, że jeśli utworzy rząd, będzie brać pod uwagę kompetencje przyszłych ministrów. Mazurek zasugerował, że w swojej politycznej karierze kandydatka na ministrę klimatu nie zajmowała się tematem środowiska.

Mazurek postanowił przetestować kompetencje posłanki "w praktyce". Zadał parlamentarzystce jedno, proste pytanie- ile jest w Polsce Parków Narodowych?

– No tak, wiem, oczywiście. Tam kilka, osiem, dziewięć. Nie będzie mnie pan teraz przepytywał – odparła Hennig-Kloska.

Okazało się, że jest w błędzie. Dziennikarz wyjaśnił, że prawidłowa odpowiedź to 23. Dodał też, że ostatni park narodowy w Polsce powstał jeszcze za czasów rządu Jerzego Buzka. Dziennikarz chciał się dowiedzieć, czy rząd opozycji demokratycznej zamierza utworzyć jakieś nowe.

– Wola polityczna jest taka, aby zwiększać powierzchnię kraju objętą parkami narodowymi i to również jest zapisane w naszych postulatach i bodajże w umowie koalicyjnej – przyznała posłanka.

