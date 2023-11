To on zaskoczył Dudę i cały PiS. Teraz tłumaczy, jak można skrócić kadencję prezydenta

Prof. Marek Chmaj stwierdził niedawno, że "istnieje procedura odwołania prezydenta przed upływem kadencji". Jego słowa skomentowali już inni konstytucjonaliści. Oburzyli się na nie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzeja Dudy. Teraz znany prawnik doprecyzował, jak – czysto hipotetycznie – mogłaby wyglądać procedura skrócenia kadencji głowy państwa.

Czy można skrócić kadencję prezydenta? Prof. Marek Chmaj: Tak, ale to nie jest proste Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Wszystko zaczęło się od wpisu Lecha Wałęsy, który zasugerował w połowie listopada, by skrócić kadencję Andrzeja Dudy z wykorzystaniem ogólnokrajowego referendum. Pomysł byłego prezydenta od razu podchwycili konstytucjonaliści i prawnicy, m.in. prof. Marek Chmaj.

Jego wypowiedź w podcaście "Dudek o polityce" wywołała też oburzenie po prawej stronie polskiej sceny politycznej.

– Osobiście uważam, że istnieje procedura odwołania prezydenta przed upływem kadencji. W zasadzie zarządzenia nowych wyborów, jeżeli na to wyrazi zgodę naród na drodze referendum. Taka hipotetyczna możliwość też istnieje – stwierdził prawnik i podkreślił, że takie działanie mieści się w konstytucyjnych ramach.

Czy można skrócić kadencję Dudy? Prof. Chmaj: Tak, ale to nie jest proste

W rozmowie z Wirtualną Polską prof. Chmaj doprecyzował teraz, jak – czysto hipotetycznie – mogłaby wyglądać procedura skrócenia kadencji głowy państwa. Stwierdził co prawda, że "bezpośrednio" nie można tego zrobić w drodze referendum, ale w jego ocenie odwołanie głowy państwa jest możliwe.

– Samo referendum nie powinno dotyczyć skrócenia kadencji prezydenta – wskazał konstytucjonalista.

I dodał: – W art. 125 ust. 1 konstytucji wskazano, że referendum ogólnokrajowe można przeprowadzić "w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa". Za taką można by uznać np. pomysł wydłużenia lub skrócenia kadencji prezydenta albo przyznanie głowie państwa istotnych ustrojowo dodatkowych kompetencji, niezastrzeżonych dotychczas dla prezydenta w konstytucji. W pytaniu referendalnym można by zastrzec, że pozytywna odpowiedź oznaczać będzie konieczność przedterminowego zarządzenia nowych wyborów prezydenckich.

Prof. Chmaj zaznaczył, że w referendum ogólnokrajowym "nie można wprost zmienić konstytucji, ale można zapytać o kwestie, które są w niej regulowane". – Wiążący wynik referendum, czyli pozytywna odpowiedź przy odpowiedniej frekwencji, stanowiłby zobowiązanie parlamentarzystów do odpowiedniej nowelizacji konstytucji – ocenił.

Co z posłami PiS?

Doprecyzował też, że w podcaście "Dudek o polityce" mówił, iż "w referendum należałoby spytać o ważne kwestie ustrojowe, a nie o samą osobę prezydenta". – To prawicowe media wyciągnęły jedno zdanie z mojej dłuższej wypowiedzi i zrobiły awanturę – powiedział w rozmowie z WP.

Skrócenie kadencji prezydenta jest hipotetycznie możliwe . Zarazem nie jest to prosta procedura, a samo skrócenie kadencji mogłoby być następstwem innych podjętych przez suwerena decyzji. (...) Skrócenie kadencji prezydenta byłoby możliwe tylko w wariancie, w którym naród podejmuje decyzję nie o konkretnej osobie, tylko o kształcie konstytucyjnego organu państwa, jakim jest prezydent. Prof. Marek Chmaj o tym, czy możliwe jest skróecenie kadencji prezydenta

A co w sytuacji, gdyby Polacy zdecydowali o zmianie dotyczącej urzędu prezydenta, godząc się tym samym na skrócenie kadencji? – Wtedy marszałek Sejmu zostaje zobowiązany do zarządzenia wyborów prezydenckich, a po wyborach prezydent-elekt składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Zgodnie z art. 130 konstytucji obejmuje wtedy urząd – odpowiedział prof. Chmaj.

Podkreślił jednak, że "sam wynik referendum nie powoduje zmiany konstytucji". – Tę trzeba by zmienić we właściwym trybie, czyli poprzez uchwalenie przez Sejm i Senat ustawy zmieniającej konstytucję – wyjaśnił.

Dodajmy, że w Sejmie większość ta wynosiłaby co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, natomiast w Senacie potrzebna byłaby bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

– Nie dałoby się odwołać Andrzeja Dudy bez poparcia posłów Prawa i Sprawiedliwości – zauważył dziennikarz WP. – Dałoby się, gdyby nie wzięli udziału w głosowaniu nad zmianą konstytucji – odparł prawnik.

Prof. Matczak broni Dudy: "Nie idźmy tą drogą"

Jak informowaliśmy w naTemat, na wcześniejsze słowa prof. Chmaja, te z podcastu "Dudek o polityce", zareagował inny konstytucjonalista – prof. Marcin Matczak. W poście na Facebooku ocenił, że pomysły, aby usunąć Andrzeja Dudę ze stanowiska w drodze ogólnokrajowego referendum, są "groźne i błędne prawniczo".

"Procedury w prawie mają swoją ustaloną funkcję – każda procedura służy jakiemuś celowi i badacze populizmu twierdzą (np. Nicola Lacey), że nagła zmiana funkcji jest symptomem władzy populistycznej. Funkcją referendum jest poznanie opinii Narodu w sprawach ważnych dla Polski. W tym sensie jest to procedura ogólna, którą prawnicy nazywają 'lex generalis'. Jeśli są inne procedury przeznaczone dla danego celu ('lex specialis'), one powinny być stosowane w danej sprawie" – wskazał.

I dodał, że w wielu kwestiach nie ma procedur specjalnych. "Na przykład nie ma w Konstytucji procedury, żeby zdecydować, czy Polacy chcą przestawienia naszej energetyki z węglowej na atomową. Można więc w tym zakresie zorganizować referendum (starałem się znaleźć mało kontrowersyjny przykład, ale nie wiem, czy się udało)" – ocenił.