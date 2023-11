To oni mogą rozliczać afery PiS? "Jeśli będę miał taką propozycję, to oczywiście"

Donald Tusk zapowiedział aż trzy komisje śledcze, a "Gazeta Wyborcza" jako potencjalnych przewodniczących wymienia Michała Szczerbę i Dariusza Jońskiego. Ci w rozmowie z naTemat zapewniają, że rozmów o nazwiskach jeszcze nie było. – Jeśli będę miał taką propozycję to tak, oczywiście – mówi o wejściu w skład organu Joński.

Joński i Szczerba będą rozliczać afery PiS? "Jeśli będę miał propozycję". Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Joński i Szczerba będą rozliczać afery PiS? "Jeśli będę miał propozycję, to oczywiście"

Jak pisaliśmy w naTemat, Donald Tusk zapowiedział powołanie trzech komisji śledczych mających na celu rozliczenie afer Prawa i Sprawiedliwości. Demokratyczna większość chce rozliczyć w pierwszej kolejności wybory kopertowe, aferę wizową i wykorzystywanie Pegasusa.

Pierwszy organ może zostać powołany już w przyszłym tygodniu i na celownik ma wziąć organizację wyborów kopertowych. Tuż po decyzji szefa Platformy Obywatelskiej ruszyła giełda nazwisk potencjalnych członków, a nawet szefów organów.

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że w rozmowach przewija się nazwisko Romana Giertycha, który miałby zostać "specjalnym koordynatorem rozliczeń PiS". Równolegle jako potencjalnych szefów komisji dziennik wymienił Michała Szczerbę i Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Trzecia Droga miałaby zaś delegować do prac Krzysztofa Hetmana i Stefana Krajewskiego.

– Na razie nie było takich rozmów – tak Michał Szczerba zareagował na pytanie naTemat ws. prac komisji śledczych o rozliczaniu afer Prawa i Sprawiedliwości. Jak jednak stwierdził, jeśli otrzyma propozycję wejścia w skład jednej z nich, nie zamierza odmawiać.

– Jeśli będę miał taką propozycję to tak, oczywiście – mówi z kolei Dariusz Joński. –Mamy tyle materiałów dowodowych, że nie będę stawiał żadnych warunków, jeśli chodzi o to, jaka komisja miałaby to być – dodał.

Polityk zaprzecza jednak, by otrzymał propozycję kierowania pracami jednego z organów, mającego na celu rozliczanie afer PiS.

Tusk rysuje plany rozliczenia PiS. "Projekty są w granatowej teczce"

– Projekty są w tej granatowej teczce. Premier Szydło miała niebieską teczkę – zapowiedział przyszły premier.

– W mojej granatowej są te projekty dot. komisji śledczych. Jestem przekonany, że do końca roku ruszą kolejne komisje ws. afery wizowej. Ta komisja ma ujawnić skalę i charakter nadużyć – dodał.

Kolejna komisja ma rozliczyć korzystanie z Pegasusa przez służby wobec polityków opozycji i osoby niewygodne dla PiS. – Mam nadzieję, że dzięki tej komisji nigdy tego typu zdarzenia nie będą już miały miejsca – powiedział Tusk.

Szef Platformy Obywatelskiej przygotował również ustawę "czyste ręce", która wymusi ujawnienie majątku współmałżonków premiera, ministrów, samorządowców, posłów i senatorów.