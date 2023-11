Żebrowski wymownie o Sejmie i Hołowni. "Nie kupuję popcornu"

Michał Żebrowski, który prywatnie jest mężem Oli Żebrowskiej i ojcem czwórki dzieci, regularnie wyraża swoje opinie na temat bieżących wydarzeń w polskiej polityce. W ostatnim wywiadzie dyrektor warszawskiego Teatru 6. piętro podzielił się swoimi przemyśleniami na temat działań marszałka Szymona Hołowni. Aktor skomentował również ostatnie obrady Sejmu.

Michał Żebrowski śledzi poczynania Szymona Hołowni. "Nie kupuję popcornu"

Niedawno pisaliśmy w naTemat, że kanałowi Sejmu RP na YouTube udało się zebrać 100 tysięcy subskrybentów. Użytkownicy platformy, którzy osiągnęli taki wynik, otrzymują zazwyczaj specjalną nagrodę YouTube'a, czyli tak zwany srebrny przycisk.

23 listopada w sejmowym holu przed Salą Kolumnową odbyła się konferencja prasowa marszałka Szymona Hołowni. Podczas niej padło pytanie właśnie o nagrodę od przedstawicieli YouTube.

– Ja już byłem w programie ze złotym przyciskiem. Zobaczymy, co w tej kwestii się wydarzy. Ja się cieszę z tych 100 tys. subskrybentów. Ludzie naprawdę interesują się tym, co się dzieje po 15 października – odpowiedział Hołownia.

– A co do samego przycisku to muszę porozmawiać z Centrum Informacyjnym Sejmu, bo sam nie czuję się kompetentny, aby pisać (prośbę - przyp. red.) o ten srebrny przycisk – dodał.

Marszałek zapowiedział, że w najbliższych dniach nie zabraknie emocji dla "widzów", którzy z zaangażowaniem śledzą pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. – I od razu zapowiadam, drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też dużo dobra na koniec tego będzie – zapewnił.

Okazuje się w gronie śledzących to, co dzieje się w Sejmie po 15 października, jest także dyrektor warszawskiego Teatru 6. piętro.

Co Michał Żebrowski sądzi o Hołowni w nowej roli? "Trzymam za niego kciuki. Może nie kupuję popcornu, ale oglądam" – powiedział aktor na łamach Plejady.

Mąż Oli Żebrowskiej podkreślił, że liczy na to, że nowy rząd i nowy styl debaty sprawi, że w Polsce będzie spokojniej. "Mam nadzieję, że jest w stanie zrobić coś dla ludzi. Przede wszystkim, żebyśmy się wszyscy zaczęli lubić, szanować, doceniać, taktownie do siebie odnosić, ze zrozumieniem, pięknie się różnić i przede wszystkim dawać przykład młodemu pokoleniu - żeby młode pokolenie mogło na nas patrzeć z podziwem, a nie z odrazą" – dodał Żebrowski.

Aktor pokłada nadzieję w marszałku. "Dzięki talentowi Hołowni być może zmieni się ten trend" – oznajmił.

"Czy Jarosław Kaczyński doświadczył w życiu miłości?"

Przypomnijmy, że pod koniec września na instagramowym profilu męża Oli Żebrowskiej zagościł wpis, odnoszący się do prezesa PiS. Aktor uderzył w Jarosława Kaczyńskiego, zadając wiele wymownych pytań.

"Polacy cierpią, ponieważ rządzi nimi niekochane dziecko - człowiek nieszczęśliwy. Czy Jarosław Kaczyński doświadczył w życiu miłości? Czy kiedykolwiek chodził z dziewczyną lub chłopakiem za rękę? Czy patrzył komukolwiek w oczy i czy w tych oczach widział własną przyszłość? Czy całował się z kimś do utraty tchu?" – pytał Żebrowski.

"Czy Jarosław Kaczyński doświadczył w życiu rodzicielskiego znoju wychowywania dzieci? Czytania latami dzieciom książek, przewijania ich, przytulania, karmienia, nieustannej troski i poświęcania dzieciom uwagi? Czy cieszył się w życiu cudem narodzin własnego dziecka? Czy był za własne potomstwo latami odpowiedzialny? – kontynuował.

"Czy uważa, że brak szacunku wobec niego ze strony Jerzego Owsiaka i Powstańców Warszawy to powód do zadowolenia? Czy w jego towarzystwie dzieci, które mają filetowe włosy, czują się bezpiecznie? Czy usłyszał od taty: brawo jestem z ciebie dumny? Czy jest spełniony i szczęśliwy?" – czytaliśmy.