W e wtorek (28 listopada) media obiegła informacja o śmierci Gabriela Seweryna. Fani zmarłego projektanta z pewnością doskonale pamiętają, że przed śmiercią życie go nie oszczędzało. Niedawno wyszło na jaw, że musiał on zamknąć swój biznes, w którym przez lata projektował futra. Dzień po tym, jak zmarł gwiazdor "Królowych życia", zrobiono zdjęcie wejścia do jego pracowni.





Fani Seweryna uczcili jego pamięć. Tak wygląda wejście do pracowni w Głogowie

Joanna Stawczyk

