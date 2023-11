Dekiert z TVP Sport ma za sobą rozwód. Dziennikarka znalazła szczęście u boku młodszego partnera

Sylwia Dekiert jest uznawana za jedną z czołowych dziennikarek sportowych w Polsce. Gwiazda TVP Sport kilka lat temu rozpoczęła związek z producentem telewizyjnym i operatorem, Sławomirem Nelupem, z którym doczekała się syna. Wcześniej rozwiodła się z Rafałem Darżynkiewiczem. Z byłym partnerem ma dwóch synów.

Rozwód Sylwii Dekiert z TVP Sport. Dziennikarka ma teraz młodszego partnera Fot. Pawel Wodzynski/East News

Ponad dwie dekady temu Sylwia Dekiert dołączyła do zespołu sportowego Telewizji Polskiej. Obecnie jest jedną z wiodących postaci TVP Sport, a także od 2017 roku współprowadzi "Wielkie Testy" w TVP1.

Prezenterka znalazła się w centrum uwagi mediów w czerwcu 2021 roku podczas Euro 2020. Dziennikarka popełniła gafę, która nie umknęła uwadze widzów. Po tym, jak Christian Eriksen, zawodnik reprezentacji Danii, zasłabł na boisku w meczu z Finlandią, Dekiert wyraziła zaniepokojenie, jak wpłynie to na turniej, jeśli będzie owiany żałobą. Na szczęście duński piłkarz został skutecznie reanimowany i obecnie kontynuuje swoją zawodową karierę piłkarską.

"Przez 20 lat pracy nigdy nie miałam trudniejszego studia. (...) Nie uśmierciłam go, więc nie rozumiem skali hejtu. Pytanie o żałobę na wypadek gdyby… faktycznie było niefortunne. Przepraszam" -– tak komentowała swoją wpadkę w mediach społecznościowych.

Choć dziennikarka sportowa Sylwia Dekiert rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, jej profil na Instagramie, obserwowany przez niemal 35 tysięcy osób, zdradza nieco informacji.

W 2018 roku dziennikarka TVP Sport zaczęła spotykać się ze Sławomirem Nelupem, specjalistą od produkcji telewizyjnej. Para zaręczyła się w lipcu 2019 roku na greckiej wyspie Kos, podczas wspólnych wakacji.

Rok 2020 przyniósł radosne wydarzenie w ich życiu - narodziny syna. 16 grudnia Sylwia Dekiert urodziła chłopca, któremu dano na imię Luka.

Dekiert ma za sobą rozwód. Była w związku z innym dziennikarzem sportowym, Rafałem Darżynkiewiczem. Ich małżeństwo zaowocowało dwójką synów: Dorian przyszedł na świat w 2009 roku, a sześć lat później urodził się Igor.

Raz na jakiś czas Sylwia Dekiert i Sławomir Nelup publikują w sieci wspólne zdjęcia. "Kiedyś człowiek wyjeżdżał na weekend, by imprezować do białego rana. Teraz mając dzieci - wyjeżdża, by się wyspać" – pisała na Instagramie w maju.

Parę dzieli spora różnica wieku, ale w ogóle im to nie przeszkadza. Dekiert jest od swojego partnera starsza o 12 lat. Ona świętowała swoje 44. urodziny w marcu, podczas gdy on obchodził 32. urodziny w maju.

Kobieca twarz TVP Sport

Dziennikarka pochodzi z Zielonej Góry. Miłość do sportu zaszczepili jej rodzice, zabierając ją w wieku 6 lat na stadion żużlowy. Oprócz żużla kocha także jazdę konną.

– Kilkanaście lat temu po raz pierwszy pojawiłam się na zawodach jeździeckich w roli reportera, kompletnie nie mając zielonego pojęcia o jeździectwie. Przez te kilkanaście lat wiele się zmieniło - poznałam ludzi, którzy wytłumaczyli mi, na czym polegają zawody oraz miłość do koni, i którzy tą miłością mnie zarazili – opowiadała.

Dekiert z Telewizją Polską związana jest od 2002 roku. O karierze dziennikarskiej myślała od najmłodszych lat – już jako 13-latka zaczęła pisać do szkolnej gazetki, by po dwóch latach trafić na praktyki do "Gazety Lubuskiej". Co ciekawe, do TVP trafiła dzięki pisaniu pracy magisterskiej o Adamie Małyszu, bo właśnie z tej okazji zaproszono ją w roli gościa do programu "Rower Błażeja".

Jak sama przyznała w wywiadzie dla portalu interia.pl, jej początki w TVP raczej nie były związane z pracą przed kamerą.

– Przez lata pozostawałam jakby w cieniu, dlatego że zajmowałam się głównie wydawaniem programów. Zawsze kręciła mnie przede wszystkim publicystyka i tworzenie programów. Ta praca wydawała mi się bardziej kreatywna, a bardzo lubię organizować innym pracę, zajmować się logistyką. Więc głównie byłam wydawcą, częściej z tej drugiej strony kamery, niż przed kamerą – powiedziała.

W następnych latach była m.in. jedną z prowadzących programu TVP2 "Sport telegram". W 2016 roku próbowała w programie "Misja - kondycja. Magazyn biegacza i triathlonisty" zainteresować Polaków bieganiem. Rok później spotkało ją duże wyróżnienie, bowiem poprowadziła konferencję zapowiadającą ramówkę TVP. W tamtym czasie stała się też współgospodynią "Dzień dobry, Polsko!".

Była nominowana do Telekamery 2018 w kategorii nadzieja telewizji, co skomentowała żartobliwie: "Po 16 latach pracy w TVP nominowano mnie do Telekamery w kat. #nadziejatelewizji. Nic tak nie odmładza!". Jednak największą popularność zaczęła zyskiwać w związku z mundialem w Rosji. Od sześciu lat prowadzi też "Wielki Test" z Maciejem Kurzajewskim.