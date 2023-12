Sławomir Mentzen zasiada w Sejmie X kadencji. Z tego też względu musiał wypełnić oświadczenie majątkowe. Wynika z niego, że jest on prawdziwym "królem" bitcoinów. Ma też m.in. kilka nieruchomości, które dzieli wraz z żoną.

Mentzen pokazał majątek. To prawdziwy król bitcoinów. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Jaki majątek ma Mentzen? Pokazał oświadczenie

Sławomir Mentzen w oświadczeniu majątkowym w zasobach pieniężnych wykazał:

702 tysiące złotych,

15 tysięcy euro,

1,5 tys. dolarów amerykańskich,

165 funtów brytyjskich,

33,7 bitcoina o wartości niemal 4,9 mln zł.

Lider Konfederacji ma też papiery wartościowe, w tym akcje Mirbudu, Figene Capital oraz Pure Biologics.

Posiada też kilka nieruchomości, które należą też do jego żony. W oświadczeniu majątkowym wpisał: dom o powierzchni 370 m2 (3,5 mln zł), dom o powierzchni 125 m2 (875 tys. zł) oraz mieszkanie o powierzchni 107 m2 (750 tys. zł).

Jako "inne dochody" wpisał dochód ze sprzedaży bitcoinów (5323 zł) oraz dochód z powtarzalnych świadczeń pieniężnych na rzecz Kancelarii Mentzen SKA (71,5 tys. zł).

Przypomnijmy, jaki wynik osiągnęła Konfederacja. To ugrupowanie poparło 7,16 proc. uczestników głosowania z 15 października. Sam Mentzen dostał ponad 100 tys. głosów.

Sukces Mentzena i porażka Konfederacji w wyborach

Ogólny wynik jednak rozczarował Mentzena. Polityk przyznał zaraz po wyborach w rozmowie z Radiem Zet, że ten wynik jest jego "osobistą, olbrzymią porażką". – Być może mam ten dzień, być może wreszcie doczekałem się największej porażki w swoim życiu – powiedział.

Pytany o to, co zaszkodziło Konfederacji, stwierdził, że mogła być to kontrowersyjna opinia Natalii Jabłońskiej na temat jedzenia psów, a także wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego na temat Pandora Gate i pedofilii.

– Ja stoję na stanowisku obrony praw kobiet, że to dziewczyna, jej matka powinny decydować o tym, czy dziewczyna jest dojrzała, czy nie a nie jakieś grono zaślinionych staruchów w Sejmie, które się tak ślini: "A ty jeszcze musisz tydzień poczekać, bo jeszcze nie skończyłaś 15 lat". Jest to obrzydliwe. Normalny mężczyzna nie planuje seksu. Normalny mężczyzna rozmawia z dziewczyną, chce ją lepiej poznać i czasami się myli – mówił Janusz Korwin-Mikke w filmie opublikowanym na stronie X (dawnym Twitterze).

– W sytuacji, w której temat pedofilii jest tematem numer jeden wśród młodzieży, a młodzież jest naszym elektoratem, stawanie w obronie pedofilii (...), na pewno nie pomogło – ocenił Mentzen. I dodał: – Jestem przekonany, że spora część naszych wyborców, którzy się deklarowali jako nasi wyborcy jeszcze dwa miesiące temu, ostatecznie zagłosowało na Trzecią Drogę.