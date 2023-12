D o postrzelenia dwójki funkcjonariuszy doszło w piątek 1 grudnia późnym wieczorem przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Z powodu odniesionych ran obaj zmarli w poniedziałek. Okoliczności tej zbrodni wciąż są owiane tajemnicą. Pierwsze pytanie, na które wszyscy chcą znać odpowiedź, brzmi: "jak to możliwe, że drobny przestępca miał przy sobie broń?".





Tajemnice wokół zbrodni we Wrocławiu. Zaskakujące kulisy zabójstwa policjantów

Agnieszka Miastowska

