Jarosław Szymczyk jeszcze w tym tygodniu ma przestać być szefem KGP. Poseł Krzysztof Brejza przekazał, że generał "dostał na odejście podwyżkę dodatku służbowego", a jego emerytura ma wynosić 21 tys. zł brutto. Teraz wyszło na jaw, że Szymczyk zapowiedział też dodatki dla ośmiu komendantów wojewódzkich, którzy pójdą w jego ślady.

Z pierwszych doniesień dziennikarzy śledczych Radia ZET wynikało, że Jarosław Szymczyk zrezygnuje ze stanowiska komendanta głównego policji we wtorek 6 grudnia rano. Jego odejście zostało jednak przesunięte i kontrowersyjny generał ma odejść ze służby wraz z końcem tygodnia.

Szymczyk dostanie wysoką emeryturę. W jego ślady idzie połowa komendantów

Tak przynajmniej twierdzą źródła, na które powołują się Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca z Radia z ZET i RadioZET.pl. Nieoficjalnie mówi się, zmiana planów generała podyktowana jest zabójstwem na służbie dwóch policjantów z Wrocławia.

Niezależnie jednak od tego, kiedy Szymczyk pożegna się z KGP, może on liczyć na spory dodatek służbowy i wysoką emeryturę. O szczegółach poinformował poseł Krzysztof Brejza.

"'Granatnikowy' dostał na odejście podwyżkę dodatku służbowego 6 tys. Jego emerytura wyniesie około 21 tys. Komendanci wojewódzcy po 4 tys. – ci, których lubił, a neutralni po 2 tys." – napisał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Według ustaleń posła odejście planuje na tę chwilę ośmiu komendantów wojewódzkich. "Nigdy w Policji nie było tak ordynarnego skoku na kasę" – skwitował Brejza planowane dodatki dla samego Szymczyka i jego podwładnych.

Szymczyk zapowiedział dodatki dla odchodzących komendantów wojewódzkich

Jak podaje Radio ZET, we wtorek rano szef KGP odbył kilkugodzinną telekonferencję z komendantami wojewódzkimi i ich zastępcami. Miał też potwierdzić, że pozostanie na stanowisku "tylko do końca tygodnia", a później ma znaleźć się w tzw. dyspozycji kadrowej. Ostatecznie to szef MSWiA zdecyduje, kiedy generał odejdzie na emeryturę.

Z ustaleń dziennikarzy wynika ponadto, że Szymczyk "przyzna specjalne dodatki ośmiu komendantom wojewódzkim, którzy mają odejść z dniem 3 stycznia przyszłego roku".

Dodatki mają wynieść od 2 do 4 tys. zł, o czym informował we wtorek rano Krzysztof Brejza. To z kolei oznacza, że przyszłe emerytury komendantów będą wyższe. Dodatkowo odchodzący policjanci mają otrzymać trzynastą pensję za 2023 rok, pełne wynagrodzenie za styczeń oraz ekwiwalent urlopowy za 2024 rok.

Ile dostanie Szymczyk za przejście na emeryturę?

Art. 115 ustawy o Policji mówi, że odprawa dla policjanta wynosi równowartość "trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym".

Kwota ta jest wyższa o 20 proc. uposażenia zasadniczego za każdy dodatkowy rok służby po pięciu latach pracy. Szymczyk rozpoczął służbę w policji w latach 90., więc jego odprawa będzie równa maksymalnej wartości sześciomiesięcznego zasadniczego uposażenia.

Business Insider wyliczył, ile dokładnie dostanie Szymczyk za przejście na emeryturę. Jak podaje portal, sama odprawa może wynieść ok. 163 tys. zł. Do tego comiesięczna emerytura w wysokości ok. 21 tys. zł brutto. BI przypomina, że przeciętna emerytura w 2023 roku – wliczając w to tzw. trzynastkę i czternastkę – wynosi ok. 3150 zł brutto.