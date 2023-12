Grabias szczerze o pożegnaniu Gabriela. "Nie chcę go zapamiętać jako człowieka z trumny"

Gabriel Seweryn był znanym i lubianym projektantem mody. Mężczyzna specjalizował się przede wszystkim w projektowaniu futer. Mówiono o nim "Versace z Głogowa". Były partner gwiazdora "Królowych życia" wybiera się na pogrzeb, który odbędzie się 6 grudnia w Krzepowie. Rafał Grabias wyjaśnił, dlaczego nie planuje jednak uczestniczyć w całej ceremonii.

Rafał Grabias nie będzie na całym pogrzebie Gabriela. Wyjaśnił swoją decyzję

Gabriel Seweryn, który niespodziewanie zmarł 28 listopada, zostanie pochowany 6 grudnia. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 12.00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie.

Niedawno "Fakt" informował, o stanie zdrowia mamy celebryty, który ma być nie najlepszy. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, czy kobieta zjawi się na pogrzebie syna.

"Jego mama jest w bardzo złym stanie, bardzo to wszystko przeżywa. Choć ostatnio ich relacje nie były najlepsze, to jednak zawsze byli ze sobą bardzo zżyci. Razem szyli, razem pracowali, spędzali ze sobą dużo czasu. Dlatego nic dziwnego, że jego mama jest w takim stanie" – przekazała tabloidowi bliska przyjaciółka rodziny.

Na ceremonii pojawi się natomiast na pewno przyjaciółka celebryty, fotografka Anna Hamza. "Cieszę się, że to ja będę wykonywać te zdjęcia, chociaż będzie to dla mnie emocjonalnie trudne. Wiem, że Gabryś też by chciał, żebym to była ja, bo wiedział, że będzie wyglądał dobrze, że będą to zdjęcia z klasą. Chociaż odszedł w tak skandaliczny, beznadziejny sposób, to chciałabym, żeby ta jego ostatnia droga była z klasą i smakiem, bo on był synonimem smaku przez wiele lat" – oznajmiła na łamach "Faktu".

Na pogrzebie - a przynajmniej jego części - zjawi się też wielka miłość Seweryna, Rafał Grabias. Obydwaj uczestniczyli w "Królowych życia". Format przyniósł im popularność, na którą - jak mówił Rafał - nie byli do końca gotowi. W 2021 roku para ostatecznie się rozstała i nie pozostawała w najlepszej komitywie.

"Było i jest mi bardzo ciężko. Byliśmy razem przez 18 lat… Pożegnam Gabriela na części oficjalnej. Mam wiele pięknych wspólnych wspomnień. Nie chcę go zapamiętać jako człowieka z trumny" – wyjaśnił Grabias w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Gabriel zostanie pochowany w jednym z futer, które sam zaprojektował. Zgodnie z jego ostatnią wolą, trumna z jego ciałem pozostanie otwarta, a na niej zostanie umieszczony jego portret wykonany w 2008 roku przez jego przyjaciółkę.

Tajemnicza śmierć "polskiego Versace"

56-latek zmarł nagle pod koniec listopada. Przyczyny jego śmierci nadal nie są wyjaśnione, mimo tego, że sekcja zwłok odbyła się w czwartek (30 listopada). W związku z tym zostaną przeprowadzone szczegółowe analizy toksykologiczne, mające na celu sprawdzenie ewentualnego zażycia narkotyków, alkoholu lub innych zakazanych leków.

Autopsja jednoznacznie wykluczyła występowanie jakichkolwiek obrażeń ciała. Oczekuje się, że wyniki badań toksykologicznych będą dostępne w ciągu około dwóch tygodni. Anonimowa przyjaciółka Seweryna w rozmowie z "Faktem" powiedziała, że "polski Versace" nadużywał narkotyków, a przede wszystkim metamfetaminy.

Tajemnicza i niespodziewana śmierć Seweryna wywołała burzę w sieci i mediach: zwłaszcza po słowach rzecznika pogotowia w Legnicy, który stwierdził, że celebryta zachowywał się agresywnie i konieczne było wezwanie policji.

Niepokojące okoliczności zgonu celebryty skłoniły prokuraturę do wszczęcia śledztwa, a w ramach dochodzenia przeszukano już jego mieszkanie oraz pracownię.

Po słowach Seweryna o braku pomocy od ratowników, w sieci nie brakuje spekulacji i oskarżeń. Na ich fali Pogotowie Ratunkowe w Legnicy postanowiło wystosować oświadczenie.