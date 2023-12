Rydzyk wzywa Polaków do mobilizacji. Wyjawił, o co dokładnie mu chodzi

Ojciec Tadeusz Rydzyk za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości mógł liczyć na sowite fundusze dla jego mediów i projektów. Zmiana władzy jest mu zatem bardzo nie na rękę. Teraz duchowny wreszcie zabrał głos po głosowaniu 15 października...i wezwał Polaków do mobilizacji, gdyż jego zdaniem "zagrożonych jest wiele spraw".

O. Rydzyk zabrał głos po wyborach. Wezwał do mobilizacji. Fot. Karol Porwich/East News

– To, co dokonało się ostatnio w Polsce, to jest wynik wielkiej manipulacji – powiedział o. Tadeusz Rydzyk rozmowie z wPolityce.pl. Podkreślił też, że media "z trudem się utrzymują" i poprosił o wpłaty.

O. Rydzyk zabrał głos po wyborach. Zwrócił się do Polaków

Co więcej, Rydzyk przekonywał, że "Polacy muszą się dziś mobilizować, bo zagrożonych jest wiele spraw".

– W Radio Maryja też będą chcieli uderzyć. Ale nie tylko w nas. Telewizja Polska też nie we wszystkim mi się podoba, są tam też rzeczy niedobre, ale jednak daje dziś głos Polakom wcześniej przemilczanym. Ją też chcą przejąć, zniszczyć – uważa zakonnik.

Oberwało się nowemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni. – Sam pan marszałek też mnie zadziwia. Przecież on wypłynął na rekolekcjach, książki religijne pisał, gościł po parafiach, duszpasterze akademiccy go zapraszali. A teraz w Kościół uderza. Pytam zatem: czy to w takim razie nie było oszukanie nas, podprowadzenie, prowadzenie do realizacji zadań? Czy to nie jest jakiś zadaniowiec? Tak to wygląda – przekonywał w prawicowym portalu.

Ostatnio media Tadeusza Rydzyka krytykowały Prawo i Sprawiedliwość za poparcie dla ustawy zakładającej refundację in vitro. W jednym z niedawnych wydań "Naszego Dziennika" możemy przeczytać: "procedura in vitro od samego początku do końca jest grzeszna i niezgodna z prawem Bożym". Prasa Tadeusza Rydzyka powołała się w tej kwestii na nauczanie Kościoła katolickiego oraz na Bogdana Chazana.

Atak mediów o. Rydzyka wobec PiS ws. in vitro

"Dokonuje się w niej (w metodzie in vitro - red.) przede wszystkim skazywania na śmierć tych poczętych dzieci, które giną choćby w eugenicznych praktykach selekcji zarodków" – napisano.

Głos w sprawie zabrała także Magdalena Guziak-Nowak ze Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Na łamach "Naszego Dziennika" wprost uderzyła w Prawo i Sprawiedliwość.

– Niepokojące jest to, że duża część posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowała za dalszym procedowaniem tego projektu w Sejmie. Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zaczyna dryfować w kierunku bardziej liberalnym po to, żeby zyskać głosy elektoratu liberalnego – oceniła. Projekt in vitro został przyjęty przez Sejm.

Wkrótce nowy rząd Donalda Tuska

Wracając jednak do nowego rządu, to w przyszły poniedziałek swoje exposé wygłosi Mateusz Morawiecki. Jego rząd prawdopodobnie upadnie ze względu na brak wotum zaufania. Wówczas zostanie wybrany nowy gabinet, na którego czele stanie Donald Tusk. On z kolei wygłosi expose we wtorek przed południem.

W tym tygodniu Tusk opublikował ważny wpis w tej sprawie. "Przetrzymaliśmy osiem lat, przetrzymamy osiem dni. Wielkie dzięki za Waszą wytrwałość i cierpliwość" – napisał. Do słów tych dołączył czerwone serce i polską flagę.