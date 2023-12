M aksymilian F. strzelił do policjantów we Wrocławiu, gdy był przewożony do aresztu. Mężczyzna miał odbyć karę z powodu oszustwa związanego ze sprzedażą internetową. Chodziło o... lampę. Dostał za to pół roku więzienia.





Nowe fakty ws. zabójcy dwóch policjantów. Wiadomo, za co go poszukiwano

redakcja naTemat

