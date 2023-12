W programie czwartkowego (7.12) posiedzenia Sejmu znalazła się rozpalająca do żywego emocje Polaków sprawa wyborów kopertowych. Dowiemy się, jak idą prace nad powołaniem komisji, która rozliczy m.in. Jacka Sasina, publicznie obwinianego za wydanie na organizację przedsięwzięcia 70 milionów złotych. Co jeszcze znajdzie się w programie obrad? Sprawdźcie sami.

Obrady Sejmu 7.12 na żywo. Oglądaj transmisję tutaj i przeczytaj relację Fot. Piotr Molecki / East News

Harmonogram obrad Sejmu 7 grudnia? Rozpiska, co o której godzinie

Dziś w programie obrad Sejmu są trzy ważne punkty. Po pierwsze posłowie zajmą się wyborami kopertowymi, a konkretnie dowiemy się, co zrobiła dotąd Komisja Ustawodawcza pracująca nad powołaniem Komisji Śledczej ds. tzw. wyjaśnienia tych wyborów.

Drugą kwestią będzie procedowanie zmian dot. tzw. zamrożenia cen energii elektrycznej, co - jak tłumaczył marszałek Hołownia - "zostało w spadku" po Prawie i Sprawiedliwości jako jedyne możliwe rozwiązanie. Chodzi o to, że PiS przez lata blokowało energię z wiatru, przez co prąd jest w Polsce drogi. Zanim nie zostanie przegłosowana tzw. ustawa wiatrakowa, która musi być jeszcze procedowana, mrożenie zostaje jako rozwiązanie doraźne.

Trzecią kwestią będzie głosowanie nad wyłonieniem przewodniczącej tzw. komisji ds. pedofilii. Można wprost powiedzieć, że chodzi o kobietę, bo jest tylko jedna kandydatura. Chodzi o adwokatkę Katarzynę Bućko. Prawniczka pod koniec listopada została wybrana do komisji, a we wtorek złożyła w Sejmie ślubowanie.

Dodatkowo, jak wynika z harmonogramu opublikowanego przez Sejm, posłowie mają też zająć się zmianami w składach osobowych komisji sejmowych.

godz. 9:00 - 9:15 - ew. głosowania

9:15 – 11:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 11:30 – 13:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 71, 72 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła)

godz. 13:30 – 15:30 - Głosowania, w tym: - wybór Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 - zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr .) (pkt 35)

godz. 15:30 – 16:30 - ew. oświadczenia poselskie

Zamrożenie cen energii elektrycznej przyjęte przez nową większość?

Procedowanie zmian dotyczących tzw. mrożenia cen energii elektrycznej, jest bardzo po myśli Zjednoczonej Prawicy. To właśnie o to ostatnio wielokrotnie apelował Mateusz Morawiecki, który podał to jako jedną z ustaw niezbędnych dla poprawy jakości życia Polaków.

Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia, który powiedział, że w tej sytuacji jest to faktycznie jedyna możliwa opcja, ale przypomniał przy tym, że mógł zrobić to jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego przed wyborami. Sejm jednak na czas kampanii wyborczej został "zamknięty", a więc nie pracowano nad nowymi zmianami w prawie. Jak zaznaczył, to ponad dwa miesiące, kiedy izby Sejmu i Senatu nie obradowały.

Szymon Hołownia zaznaczył, że to rozwiązanie doraźne, które musi zostać zastąpione uwolnieniem energii z wiatru, czego dotyczyć ma tzw. ustawa wiatrakowa. Prace nad nią nie zostały jednak jeszcze zakończone.

Co się działo podczas posiedzenia 6 grudnia?

Dzisiejszy dzień jest kontynuacją obrad Sejmu, w tym wczorajszego posiedzenia, na którym wrzało niejednokrotnie.

Wiralem po sieci krąży nagranie wypowiedzi Michała Kołodziejczaka, który dość dosadnie powiedział, co sądzi o politycznych przeciwnikach. Zarzucił, że ci mają problemy z hormonami albo mózgiem. – Nie wiem, czy można to nazwać głową, bo w głowie jest mózg – wykrzyczał z mównicy, a film krąży po sieci.

Kołodziejczak wypunktował także polityków PiS, mówiąc, że konieczność mrożenia cen prądu i wprowadzenia zerowego VAT-u na żywność jest doskonałą wizytówką skuteczności rządów PiS.

Gorąca dyskusja poprzedziła także głosowanie nad drugim krokiem wyboru premiera, który zapowiadał Szymon Hołownia. Zmiana ma usprawnić możliwość powołania na stanowisko Donalda Tuska, gdy rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania.