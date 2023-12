Wałęsa ze szpitala przyjechał do Sejmu. Przywitano go okrzykami i brawami

Około godziny 10 rano w Sejmie pojawił się Lech Wałęsa. Były prezydent jeszcze kilka dni temu znajdował się w szpitalu, gdzie trafił z powodu Covid-19.

Lech Wałęsa przybył do Sejmu Fot. YouTube / Sejm

Już wcześniej Lech Wałęsa zapowiadał, że w miarę możliwości będzie starał się uczestniczyć w poniedziałkowych obradach Sejmu. "Wynik testu negatywny!" – triumfalnie poinformował rano na Facebooku.

Po przybyciu do Sejmu były prezydent umieścił w mediach społecznościowych zdjęcie siebie obserwującego salę obrad. Po rozpoczęciu posiedzenia Wałęsa został przywitany przez marszałka Szymona Hołownię, zaś posłowie większości parlamentarnej zgotowali mu owację na stojąco.

Lech Wałęsa miał Covid-19

We wtorek były prezydent i legenda "Solidarności" opublikował we wtorek krótki wpis: "Trafił mnie Covid…". Do posta dołączył swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym leży w masce z filtrem i jest podłączony do aparatury. Informację o tym, że Lech Wałęsa trafił do szpitala, potwierdził jego syn Jarosław podczas środowych obrad Sejmu.

– Chciałem pozdrowić mojego ojca, który niestety złapał covida i znajduje się w szpitalu – powiedział podczas oświadczeń poselskich Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej.

– I chciałem – niestety tylko z tej mównicy, bo nie mogę się do niego teraz zbliżyć – prosić go, aby szybko wracał do zdrowia, bo w poniedziałek będzie naprawdę dobry dzień – powiedział poseł KO, nawiązując do planu obrad Sejmu, zgodnie z którym właśnie tego dnia odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego, którego ten najprawdopodobniej nie uzyska. Następnie parlamentarzyści wyznaczą na premiera Donalda Tuska.

– Mam nadzieję, że będzie oglądał (ten dzień – red.) z uśmiechem na twarzy. Wracamy do normalności! – oznajmił Jarosław Wałęsa.