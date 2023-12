Tajny plan KO, posłowie dostali SMS-a. Tak mają działać ws. exposé Morawieckiego

Mateusz Morawiecki zwraca się w poniedziałek z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania swojemu trzeciemu rządowi. Po exposé premiera PiS zaplanowano kilka godzin dyskusji. Wiadomo, jak zachowają się w niej posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Posłowie KO dostali specjalne instrukcje ws. exposé Mateusza Morawieckiego Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Dyskusja nad exposé Morawieckiego. Plan KO

Po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego zaplanowana jest debata nad wotum zaufania dla jego trzeciego rządu. Najpierw wygłoszone będą 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów oraz 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła poselskiego. Następnie, jak zapewnił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, każdy chętny poseł będzie miał możliwość wypowiedzenia się z mównicy.

Okazuje się jednak, że z tej możliwości nie skorzystają posłanki i posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jak informuje Onet, wszyscy oni dostali w te sprawie specjalne instrukcje od przewodniczącego klubu parlamentarnego KO Borysa Budki.

"W debacie nad exposé M. Morawieckiego NIE ZADAJEMY pytań" – zapowiedział Budka w SMS-ie wysłanym do wszystkich członków klubu uczestniczących w poniedziałkowych obradach.

Możliwe, że podobną strategię przyjmą również inne kluby tworzące większość sejmową.

Popołudnie w Sejmie

Na godzinę 15 zaplanowane jest głosowanie nad wnioskiem o udzielenie wotum zaufania rządowi Morawieckiego. premier PiS najprawdopodobniej nie otrzyma 231 głosów potrzebnych do tego, żeby dalej rządził. Po odrzuceniu jego wniosku o wotum zaufania ogłoszona zostanie przerwa do godz. 16:30. W tym czasie zgłoszona zostanie kandydatura Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów w tzw. drugim kroku konstytucyjnym.

O 16:30 posłowie rozpoczną debatę nad wyborem Donalda Tuska na nowego premiera. Tak samo, jak wcześniej, zapowiedziane są 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Na godzinę 18:45 zaplanowane jest głosowanie nad kandydaturą Donalda Tuska na premiera RP.

Szef kancelarii prezydenta Marcin Mastalerek zapowiedział, że w takiej sytuacji Andrzej Duda spotka się z Donaldem Tuskiem jeszcze tego samego dnia.

– Jeśli dziś premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, a wiele na to wskazuje, to chyba około godziny 20 będzie głosowany kandydat na premiera Donalda Tuska i wieczorem w Sejmie będzie prezydent i Donalda Tuska zaprosi do sejmowego gabinetu prezydenta RP, żeby ustalić termin (zaprzysiężenia – red.) – stwierdził Mastalerek w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.