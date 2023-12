Kto był za, a kto przeciw? Mamy dokładne wyniki głosowania ws. rządu Morawieckiego

Natalia Kamińska

M ateusz Morawiecki, co było do przewodzenia, nie uzyskał w poniedziałek wotum zaufania. Nie poparli go nawet niektórzy politycy z klubu PiS. Wiadomo już, kto się wyłamał i dlaczego. Jedną z takich osób był Zbigniew Ziobro.