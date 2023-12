Olga Bołądź postanowiła wystawić swoje nienoszone ubrania oraz dodatki na Vinted i dać im drugie życie. Co znajdziemy w "wirtualnej szafie" aktorki? Fanki gwiazdy mogą kupić m.in. czarną sukienkę z czerwonego dywanu oraz kolorowe ponczo z Ekwadoru.

Olga Bołądź sprzedaje ubrania na Vinted

Olga Bołądź to jedna z najbardziej rozchwytywanych, polskich aktorek. Na swoim koncie ma dziesiątki ról filmowych. Zagrała w takich produkcjach jak m.in. "Służby specjalne", "Botoks", "Kobiety mafii", "Nad życie", "Słaba płeć?", "Volta", "Miłość na pierwszą stronę" czy "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". Aktorka kocha też modę, ale stara się nie szkodzić środowisku. W 2019 roku gwiazda ogłosiła więc na Instagramie wyzwanie, aby "zakładać swoją ulubioną sukienkę po raz kolejny na wyjście".

"Powtarzajmy nasze looki! Wyzywam was, dla matki planety, nośmy nasze rzeczy wielokrotnie! Uwielbiam piękne rzeczy te nowe i te stare i chce je zużywać, a nie założyć raz i co dalej? Większość z nas ma pełno ciuchów, które nie wychodzą z mody – to kwestia naszego postrzegania. Wyjdźmy z tych schematów! Potraktujecie przegląd waszej szafy jak przygodę z recyclingiem i przyjmijcie #boladzchallenge" – napisała aktorka.

"Odkrywajcie swoje ciuchy na nowo. Każdy, kto ma ochotę, niech się przyłącza i nominuje dalej. Osobiście nominuję osoby, które znam i lubię, a jak nie znam to podziwiam i cenie" – dodała gwiazda, a jej wyzwanie cieszyło się sporą popularnością, o czym pisała w naTemat Aneta Olender.

Olga Bołądź na Vinted. Aktorka sprzedaje ubrania

Teraz Bołądź ogłosiła, że wystawiła swoje ubrania na Vinted, platformie, na której można sprzedawać i kupować używane ubrania, buty czy akcesoria oraz dawać im drugie życie. "Zrobiłam to, w końcu założyłam Vinted. Dzielę się swoją szafą, szukajcie użytkownika: OlgaBoladz" – napisała aktorka.

"Uwielbiam modę, uwielbiam ubrania z historią, kupuje rzeczy używane i czasem trafiam na prawdziwe perełki. Może uda wam się znaleźć jakąś w mojej szafie. Miłego dnia i do zobaczenia na Vinted – dodała.

Fanki Olgi Bołądź są zachwycone pomysłem aktorki. "Nasza polska Victoria Beckham", "Może sobie jakąś sukienkę sprawie. Najwyżej po domu będę chadzać", "Uwielbiam używane perełki, dużo też przerabiam", "Nie nadążysz paczek wysyłać", "Cudeńka" – czytamy w komentarzach.

Co znajdziemy na profilu Olgi Bołądź na Vinted? Obecnie wystawiono ponad 60 przedmiotów, w tym sukienki, topy, kurtki, buty czy torebki. Najdroższe rzeczy kupimy za 450 zł (płaszcz polskiej marki z 40 proc. wełny w składzie i sztuczne futro), najtańsze za 60 zł. Aktorka sprzedaje m.in. swoją czarną, koronkową sukienkę z czerwonego dywanu, którą wyceniła na 180 zł, a także oryginalne, azteckie ponczo z Ekwadoru.

To ważny rok dla Olgi Bołądź. Została mamą

Przypomnijmy, że w tym roku Olga Bołądź po raz drugi została mamą. W maju na świat przyszła dziewczynka Rita, która dołączyła do swojego brata, urodzonego w 2013 roku Bruna. Ojciec córki Bołądź jest jej partner Jakub Chruścikowski.

"Hej, tu Rita. Od kilku dni jest z Nami nasza córeczka i siostra. Pozdrawiamy Was z domu, dumni rodzice najcudowniejszej dziewczynki, która będzie zmieniać ten świat na lepsze" – brzmiał wpis zamieszczony 19 maja na oficjalnym profilu Olgi na Instagramie.

Bołądź zawsze bardzo pilnie strzegła swojej prywatności, dlatego nie wypowiada się ani na temat swojej rodziny, ani partnera. Podobnie było wcześniej, kiedy spotykała się z Sebastianem Fabijańskim i Mikołajem Roznerskim. To z niejakim Rafałem doczekała się zaś pierwszego dziecka, syna Brunona, który ma obecnie 10 lat.