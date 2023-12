Mocne starcie Kaczyńskiego i Kołodziejczaka. "Powiedziałbym, że mnie straszy"

Po zakończeniu poniedziałkowego głosowania nad wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego Jarosław Kaczyński opuścił salę plenarną i natychmiast został otoczony przez tłum dziennikarzy. W pewnym momencie podszedł do niego Michał Kołodziejczak z Agrounii i zadał mu jedno pytanie.

Całą sytuację widać na nagraniu udostępnionym przez dziennikarza Wirtualnej Polski Patryka Michalskiego. Po wyjściu z sali sejmowej grupa osób zaczęła krzyczeć w kierunku Jarosława Kaczyńskiego "konstytucja" i "złodzieje", "zdrajcy Polski". Interweniowała nawet posłanka PiS Barbara Bartuś apelując do ludzi, żeby pozwolili przejść.

Spięcie Kaczyńskiego z Kołodziejczakiem

W pewnym momencie do prezesa PiS podszedł Lider Agrounii. Jak zrelacjonował Kołodziejczak dla portalu wprost.pl, zapytał Kaczyńskiego, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec Mateusza Morawieckiego oraz innych polityków za to, że nie podjęto żadnych decyzji w związku z przywozem do Polski zboża z Ukrainy.

– Widać było od czerwca, że lista importerów nie została ujawniona, a mogła być pokazana. To jest skandal, ale to też taka laurka rządów Prawa i Sprawiedliwości, które z prawem i sprawiedliwością jak widać nie wiele miały wspólnego – powiedział Kołodziejczak w rozmowie z Piotrem Barejką z WP.

Zapytany o reakcję prezesa PiS nie gryzł się w język. – Gdybym nie widział temperatury sporu politycznego w Polsce, to powiedziałbym, że Jarosław Kaczyński mnie straszy, bo mówi, że wyciągnie wobec mnie konsekwencje. Mieli na to kilka lat, kiedy szpiegowali mnie Pegasusem, wiedzą o mnie wszystko, więc o czym on tak naprawdę mówi? – pytał lider Agrounii.

Kaczyński tłumaczył porażkę Morawieckiego

W rozmowie z dziennikarzami po opuszczeniu sali plenarnej Jarosław Kaczyński skomentował brak uzyskania wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego.

– Premier przedstawił ogromne sukcesy naszego rządu. Sądzę, że doszło do społecznego nieporozumienia, ale taka jest demokracja. My to akceptujemy, będziemy walczyć. Kampania przeciwko PiS przekonała znaczną część społeczeństwa, że rzeczywistość urojona jest rzeczywista – cytuje prezesa PiS serwis Onet.

Jakie były wyniki głosowania? Za udzieleniem wotum zaufania nowemu gabinetowi Mateusza Morawieckiego zagłosowało jedynie 190 posłów. Aż 266 opowiedziało się przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

We wtorek exposé i nie tylko

Według harmonogramu, między 10:00 a 16:00 zaplanowano exposé nowego premiera Donalda Tuska, w którym przedstawi program działania rządu i jego skład, wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów.

W tym czasie rozpiska przewiduje też 10-minutowe oświadczenia klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. O 16:00 odbędzie się głosowanie nad Prezesem Rady Ministrów i składem całego gabinetu. O godz. 18.30 posłowie usłyszą sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Na sam koniec, w godz. 19.30–20.30 zaplanowano głosowania, a przez następną godzinę ewentualne oświadczenia poselskie.

