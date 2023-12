Żydzi z Łodzi zakpili z Grzegorza Brauna. Nagranie podbiło internet

Antysemicki wybryk Grzegorza Brauna podczas sejmowej Chanuki poruszył media i społeczność żydowską na całym świecie. Na haniebny incydent posła Konfederacji z gaśnicą zareagowali m.in. członkowie łódzkiej gminy żydowskiej. Zabawne nagranie stało się hitem internetu i udostępnił je nawet wpływowy polityk PiS.

Łódzka Gmina Żydowska żartuje z Grzegorza Brauna. Nagranie podbiło internet Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, Dawid G. Szychowski

We wtorek (12.12) podczas obchodów żydowskiego święta Chanuki w Sejmie doszło do niebywałego skandalu, który szybko trafił na pierwsze strony zagranicznych portali. Polityk Konfederacji chwycił za sejmową gaśnicę i - ku oburzeniu zgromadzonych - zgasił świece chanukii.

"Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe" – przekazał na szybko Michał Kołodziejczak (KO), pokazując zdjęcia z antysemickiego incydentu. Chwilę potem internet obiegły nagrania dziennikarzy, na których widać kłęby dymu unoszące się znad świecznika.

– Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja przywracam stan normalności, kładąc kres aktom satanistycznego, rasistowskiego triumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych świąt – komentował tego samego dnia Konfederata.

Łódzcy Żydzi żartują z Grzegorza Brauna

Na haniebne zachowanie posła zareagowało już wiele osób, ale największą popularność zyskało wymowne nagranie członków łódzkiej gminy żydowskiej. Rabin Dawid Szychowski z Łodzi, opublikował w mediach społecznościowych krótki filmik, na którym widać grupę mężczyzn świętujących Chanukę.

W rytm radosnej muzyki panowie tańczą i klaszczą... z gaśnicą. Łodzianie pokazali tym samym, że niewiele robią sobie z próby popsucia im nastroju przez Grzegorza Brauna. Nagranie stało się istnym hitem internetu.

"Łódzka gmina żydowska postanowiła nadać szczególną oprawę zapaleniu 6. świecy chanukowej" – skomentowała nagranie Patrycja Kita-Dziedzic, aktywistka polonijna z Nowego Jorku, dodając w kolejnym wpisie, że "panowie pokazali dystans do sytuacji".

"Moje rodzinne miasto Łódź pokazuje, jak świętować Chanukę! Szczęśliwego święta Chanuka!" – napisał były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau (PiS), który również udostępnił post.

Braun wykluczony z obrad Sejmu

Przypomnijmy, że po antysemickim incydencie w Sejmie poseł Witold Zembaczyński (KO) zawnioskował o wykluczenie Grzegorza Brauna z obrad. Jego prośba została spełniona.

– Panie pośle Braun. Na podstawie regulaminu Sejmu stwierdzam, że w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które zdecyduje o możliwym ukaraniu pana – poinformował marszałek Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 zapowiedział też zgłoszenie wniosku do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu.

– Chcę wyrazić swoje najgłębsze ubolewanie z powodu tego, co się stało. To nie powinno mieć miejsca. To jest policzkiem dla polskiego Sejmu, że coś takiego miało miejsce – podsumował marszałek.