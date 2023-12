Jarmarki bożonarodzeniowe to jedna z najpopularniejszych atrakcji świątecznych. Nie każdy lubi jednak ich zgiełk i wszechobecne wysokie ceny. Jest jednak na to rozwiązanie. W Polsce mamy wiele innych świątecznych atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Gdzie jechać na świąteczną wycieczkę?

Jarmarki bożonarodzeniowe to nie jedyne świąteczne atrakcje w Polsce fot. flickr.com / MFA Poland / kolejkowo.pl mat. prasowe / Muzeum Wsi Lubelskiej

Podczas trwającego właśnie przedświątecznego okresu, równie chętnie, jak na zakupy, wybieramy się na wycieczki, które pozwolą poczuć nam jeszcze bardziej magię nadchodzącego Bożego Narodzenia.

Do wyboru mamy mnóstwo jarmarków bożonarodzeniowych, które są rozsiane nie tylko po całym kraju, ale i Europie. Niektóre z nich, takie jak krakowski, są nawet uznawane za jedne z najpiękniejszych na świecie, a zagraniczni reporterzy nie kryją zachwytu nad nim.

Niekoniecznie jednak każdy z nas jest w stanie przeżywać świąteczną atmosferę wśród tłumów napierających turystów. Zdarza się nawet, że tłumy odwiedzające jarmarki są tak ogromne, że ludzie dostają wśród nich ataków paniki oraz mdleją.

Na szczęście w Polsce jest kilka innych atrakcji, które możemy odwiedzić bez konieczności przeciskania się w wąskich uliczkach jarmarków pomiędzy stoiskami. Coś dla siebie znajdą nie tylko najmłodsi, ale i dorośli.

Jakie atrakcje świąteczne w Polsce są warte odwiedzenia?

Konkurs szopek krakowskich

W tym roku już po raz 81. odbył się w Krakowie Konkurs Szopek Krakowskich. Jego wyniki zostały przedstawione 7 grudnia i od tej pory turyści i mieszkańcy mogą podziwiać wyróżnione nagrodami prace.

Do konkursu zgłoszono 229 szopek – 75 szopek w kategorii seniorów, 6 szopek w kategorii szopek młodzieżowych, 19 szopek rodzinnych, 68 szopek dziecięcych indywidualnych, 45 szopek szkolnych oraz 16 szopek kategorii OFF.

Historia szopek krakowskich jest zakorzeniona w bogatej kulturze ludowej Polski. Pierwsze wzmianki o nich sięgają nawet XVIII wieku, kiedy to ubodzy mieszkańcy Krakowa prezentowali własnoręcznie wykonane szopki, które po sprzedaniu miały stanowić formę wsparcia finansowego ich domowego, świątecznego budżetu.

Tradycja ta miała także charakter religijny - wzorując się na scenach z życia Jezusa, ludzie tworzyli miniaturowe repliki Betlejem, w których kluczową rolę odgrywała scena narodzin Chrystusa.

Z czasem szopki stały się nie tylko formą wsparcia dla potrzebujących, lecz także wyrazem kreatywności i umiejętności artystycznych. Dzisiaj konkurs szopek krakowskich to widowisko, które przyciąga tłumy zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Wykonane głównie z papieru, tektury, a czasem nawet z drewna czy ceramiki, szopki są miniaturowymi arcydziełami architektury. Przedstawiają one sceny z życia codziennego Krakowa, a także historyczne budowle miasta.

Krakowskie szopki można podziwiać aż do 25 lutego.

Miasta z piernika - Wrocław i Gliwice

Po co ograniczać się do chaty z piernika, skoro można mieć całe miasto? Zarówno we Wrocławiu, jak i w Gliwicach na odwiedzających stałą wystawę "Kolejkowo" czeka ponad tona dekoracji stworzonych z piernikowego ciasta.

Miasto z piernika we Wrocławiu możemy podziwiać w budynku Sky Tower na pierwszym piętrze. Zostało stworzone z ponad 1600 kilogramów aromatycznego korzennego ciasta. W jego sercu znajduje się między innymi Wrocławski Ratusz, kościół, zoo, dom Baby Jagi, dworzec, młyn, piekarnia i setki piernikowych chatek.

Dookoła roztacza się świąteczny zapach, który jest rezultatem użycia aż 200 kilogramów miodu i 50 kilogramów aromatycznych przypraw korzennych. Miasto jest zanurzone w lukrze, który został wytworzony z 421 jajek, 210 soczystych cytryn i 465 kilogramów cukru pudru.

W Gliwicach wystawa znajduje się CH Europa Centralna. W Mieście z Piernika na zwiedzających czekają bajkowe sceny stworzone przez Jowitę Woszczyńską, mistrzynię świata w dekoracji tortów, a także stworzeni z masy cukrowej Czerwony Kapturek i Wilk oraz Kaj i Królowa Śniegu.

Nieco inny jarmark w Energylandii

Pośród karuzeli i rollercoasterów w parku rozrywki Energylandia w śląskim Zatorze, możemy na chwilę nieco zwolnić i wprowadzić się w świąteczny nastrój.

Na odwiedzających czeka bowiem specjalnie przygotowany jarmark, któremu towarzyszą atrakcje takie jak lodowisko, ogród świateł, warsztaty zdobienia pierników, spotkanie z Mikołajem, czy też snowtubing, czyli szalony zjazd na oponach, z którego mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli.

Aby skorzystać z zimowego królestwa w Energylandii, należy zakupić bilet w cenie 99 zł normalny i 79 zł ulgowy.

Bożonarodzeniowe tradycje w skansenie w Lublinie

Jakie charakterystyczne elementy świąteczne pojawiały się na dawnej wsi, w dworze ziemiańskim i które z nich przetrwały do naszych czasów? Na to pytanie postanowiło odpowiedzieć odwiedzającym Muzeum Wsi Lubelskiej.

Podczas trwającej właśnie wystawy czasowej możemy dowiedzieć się, jak wyglądały dawne bożonarodzeniowe tradycje w tym rejonie, jakie jedzenie było spożywane oraz jak wyglądała kolacja wigilijna.

Świąteczne dekoracje można znaleźć w Chałupie z Żukowa, Chałupie z Bukowej, Kościele z Matczyna i Dworze z Żyrzyna.

Obowiązujące ceny biletów to: 25 zł – bilet normalny. 15 zł – bilet ulgowy (dla dzieci do lat 7 wstęp wolny) 50 zł – bilet rodzinny (za okazaniem: „Karty Dużej Rodziny”)

Żywe Muzeum Piernika w Toruniu

Jeśli jeszcze nie masz dosyć świątecznych wypieków i chcesz dowiedzieć się, jaka jest ich historia i jak niegdyś były wytwarzane, koniecznie odwiedź Żywe Muzeum Piernika w Toruniu. Choć zdawać by się mogło, że jest to atrakcja przeznaczona głównie dla dzieci, to nic bardziej mylnego.

Podczas wizyty w muzeum bierzemy udział w warsztatach robienia pierników, które są swego rodzaju spektaklem na żywo. Prowadzące je osoby z łatwością dostosowują sposób ich prowadzenia do wieku gości znajdujących się na sali, nawet jeśli jest on bardzo zróżnicowany.

W trakcie warsztatów nie tylko dowiemy się, jak kiedyś były wytwarzane pierniki, ale także sami będziemy mieli okazję upiec swojego, a następnie udekorować go i zabrać do domu. Nie ominie nas także degustacja tak bardzo uwielbianego w dzieciństwie surowego ciasta.

Aktualne ceny biletów to:

dzieci poniżej 3 roku życia - wstęp bezpłatny

dzieci, uczniowie z niepełnosprawnościami - 1 zł

dzieci, uczniowie, studenci (do 26 roku życia) - 31 zł

seniorzy (od 65 lat) - 33 zł

dorośli - 36 zł

dorośli z niepełnosprawnościami - 29 zł

Małopolski Korowód Kolędniczy

Na koniec wracamy do Krakowa, w którym już w najbliższą sobotę, 16 grudnia odbędzie się tradycyjny Małopolski Korowód Kolędniczy. Jeśli kochasz muzykę, święta i folklor, to jest to wydarzenie, które z pewnością zapamiętasz a długo.

W korowodzie weźmie udział wiele autentycznych, amatorskich, folklorystycznych grup kolędniczych. Zespoły spotkają się przy krakowskim Barbakanie o godzinie 11:30, skąd barwny korowód przejdzie na Rynek, gdzie na estradzie Jarmarku około godziny 12:00 zaśpiewa kilka kolęd wraz z publicznością.

Następnie każdy z zespołów będzie prezentował się w różnych punktach Rynku. Korowód od lat przygotowuje Stowarzyszenie Folklorystyczne „Teatr Regionalny” w Krakowie i niezmiennie cieszy się on dużym powodzeniem i jest uznawany za najważniejszą część przedświątecznych przygotowań w Krakowie.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Czytaj także: https://natemat.pl/522277,gdzie-leciec-na-boze-narodzenie-oto-wybrane-przez-nas-miejsca-lista