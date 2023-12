Czarnek nie wytrzymał w telewizji. Obnażył czuły punkt, w który uderzyła go decyzja nowego rządu

Przemysław Czarnek zaatakował nową ministrę edukacji Barbarę Nowacką za sposób, w jaki odwołana została kontrowersyjna małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. – Zrobiliście sobie naprawdę cyrk – grzmiał poseł PiS w telewizyjnym studiu.

Przemysław Czarnek bronił byłej kurator Barbary Nowak Fot. Polsat News

Jedną z pierwszych decyzji, które podjęła nowa ministra edukacji Barbara Nowacka, było odwołanie ze stanowiska Barbary Nowak, kontrowersyjnej małopolskiej kurator oświaty z nadania PiS. O decyzji Nowacka poinformowała wspólnie z nowym wojewodą małopolskim Krzysztofem Klęczarem.

– W czasie kampanii wyborczej partie związana z Koalicją 15 Października obiecywały ulgę polskiej szkole. A Małopolska jest absolutnie symboliczna, jeśli chodzi o kręcenie bata na szkoły i uczniów. Ale czarny czas dla szkół się skończył – oznajmiła ministra.

Czarnek broni byłej kurator. "Cyrk"

Sposób odwołania małopolskiej kurator nie przypadł do gustu byłemu ministrowi edukacji w rządzie PiS Przemysławowi Czarnkowi. Dał temu wyraz w niedzielę na antenie Polsat News.

– Państwo zrobiliście sobie naprawdę cyrk. Pani Barbara Nowacka pojechała do Krakowa, żeby pod choinką złożyć panią Barbarę Nowak. To są rzeczy, które wykraczają poza granicę normalnego standardowego przejmowania władzy i wymiany urzędników – grzmiał.

Czarnek, który w latach 2015-19 był wojewodą lubelskim, stwierdził, że choć on sam również odwołał kuratora z czasów Platformy Obywatelskiej, to najpierw poszedł do niego na spotkanie opłatkowe. – Później rozmawialiśmy wielokrotnie, później dopiero wybraliśmy następną panią kurator i pięknie podziękowaliśmy panu Babiszowi – stwierdził.

Na słowa Czarnka zareagowała nowa wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. – Nie pozwolilibyśmy, aby choć jeden dzień dłużej pani Barbara Nowak reprezentowała rząd – stwierdziła.

– Dla nas nie ma wątpliwości, że osoba, która jest homofobką, która uderzała w Uniwersytet Jagielloński, jeśli chodzi o poglądy, która próbowała cenzurować teatr, która umieszczała antyszczepionkowe filmy na portalu kuratorium, nie może być kuratorką ani jednego dnia dłużej – dodała.

W odpowiedzi Przemysław Czarnek zaczął oskarżać przedstawicielkę rządu, że "obraża Barbarę Nowak" stylem swojej wypowiedzi. – Chodzi o to, żeby nie było chamstwa i obrażania. Pani obraża panią Barbarę Nowak – stwierdził.

Słowa te skomentowała wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus. – Naprawdę będzie pan nam mówił o chamskim przejmowaniu władzy? To wy w sposób chamski rządziliście przez ostatnie 8 lat – stwierdziła.

Kurator Nowak straciła stanowisko

Powody natychmiastowego odwołania kontrowersyjnej kuratorki skomentowała w piątek Barbara Nowacka, nowa ministra edukacji. – Barbara Nowak zajmowała się nie tym, czym powinna zajmować – podkreśliła. Dodała, że w odwołaniu kurator towarzyszą jej w parlamentarzyści, którzy "przez ostatnie lata zmagali się z krzywdą, którą polskiej szkole wyrządzała Barbara Nowak".

– Kuratorium nie jest od zakazywania udziału w spektaklach, karania dyrektorów za sprawy polityczne albo od wyjątkowo ostrych polemik na Twitterze. Kuratorium jest od pomagania szkołom – podkreśliła Nowacka. Poinformowała też, że to pierwsze odwołanie kuratora, a pozostałe 15 nastąpią do końca tego roku.