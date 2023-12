Władysław Kosiniak-Kamysz po zlikwidowaniu podkomisji smoleńskiej zaprowadził zmiany w Inspektoracie Kontroli Wojskowej. Gen. broni Krzysztofa Radomskiego zastąpi pułkownik Arkadiusz Wiłda. To kolejna ważna decyzja dotycząca nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi MON.

Zmiany w Wojsku Polskim. Kolejna decyzja Kosiniaka-Kamysza. Fot. Michał Woźniak / Reporter / East News

Zmiany w Wojsku Polskim. Jest pierwsza decyzja Kosiniaka-Kamysza

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało oficjalny komunikat o zmianach na stanowisku szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej. Jak czytamy, 18 grudnia Władysław Kosiniak-Kamysz zwolnił z tego stanowiska gen. broni Krzysztofa Radomskiego.

Gen. Radomski został skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. "Jednocześnie na stanowisko szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej wyznaczony został pułkownik Arkadiusz Widła" – czytamy. W komunikacie nie wyjaśniono, jakie są powody tego typu zmiany personalnej.

Generał Radomski został powołany na stanowisko szefa IKW jeszcze przez Mariusza Błaszczaka w 2022 roku. W latach 2019-2022 z kolei był dowódcą 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Wojskowy miał osobiście nadzorować proces rozbudowy armii do 300 tys. żołnierzy oraz rekrutacji w ramach ochotniczej służby. Warto podkreślić, że IKW jest odpowiedzialne za kontrolowanie oraz nadzór nad dowództwami i jednostkami organizacyjnymi MON.

Gen. Radomskiemu w maju przyjrzała się dziennikarka Onetu Edyta Żemła. Jak twierdziła, to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Błaszczaka w Wojsku Polskim. To także on po odkryciu rakiety w lesie pod Bydgoszczą miał przygotować wniosek o dymisję i ukaranie gen. Tomasza Piotrowskiego.

Przypomnijmy, że gen. Piotrowski wraz z gen. Rajmundem Andrzejczakiem tydzień przed wyborami parlamentarnymi złożyli dymisję ze sprawowanych urzędów.

Jeszcze wcześniej, bo w 2016 roku Antoni Macierewicz wręczył gen. Radomskiemu powołanie na funkcję szefa Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – zastępcy Inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kosiniak-Kamysz przejmuje MON. Mówi o podwyżkach dla Wojska Polskiego

Jeszcze w minioną sobotę po Radzie Naczelnej PSL Kosiniak-Kamysz poinformował o innej decyzji. Wicepremier zadecydował o przyznaniu żołnierzom Wojska Polskiego oraz pracownikom cywilnym 20 proc. podwyżki. Z kolei pracownicy szkół wojskowych i akademii wojskowych otrzymają 30 proc. podwyżki.

– Myślę, to bardzo dobra informacja dla wszystkich służących w Wojsku Polskim, dla żołnierzy, dla pracowników cywilnych i podziękowanie za waszą służbę. Te 20 procent podwyżki od razu, które możemy zaproponować od nowego roku, jest to dla nas wielkie zobowiązanie – powiedział.

Prezes ludowców odbył także ważne spotkanie z ministrem obrony Kanady Bille Blairem. Politycy rozmawiali o wzmocnieniu obecności żołnierzy kanadyjskich na wschodniej flance NATO.

– Umówiliśmy się na jeszcze silniejsze zacieśnianie relacji pomiędzy Polską a Kanadą w dziedzinie obronności, w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie wymiany doświadczeń – ocenił wicepremier.