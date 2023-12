Polskie służby mają nowych szefów! MON właśnie ujawniło nazwiska

Wiceszef MON Cezary Tomczyk ogłosił, że szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego zostanie gen. Jarosław Stróżyk, a szefową Służby Wywiadu Wojskowego - płk. Dorota Kawecka.

We wtorek wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk przekazał, że szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego zostanie Jarosław Stróżyk, a szefową Służby Wywiadu Wojskowego Dorota Kawecka.

Nowi szefowie polskich służb

– Serdecznie gratuluję. To jest ważny moment też w dziejach i w bieżącej działalności państwa polskiego, by państwo miało oczy i uszy, by państwo wiedziało, że może liczyć na swoje służby. Szefowie służb właśnie teraz odbywają odpowiednie procedury i wchodzą w swoją rolę – oznajmił minister.

Jak informowaliśmy wcześniej, 13 grudnia sejmowa komisja do spraw służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów ABW, AW, CBA, SKW i SWW.

Parlamentarzyści pozytywnie zaopiniowali otrzymane przed posiedzeniem komisji wnioski o odwołanie:

szefa Agencji Wywiadu płk. Bartosza Jarmuszkiewicza,

szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Krzysztofa Wacławka,

szefa Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Marka Łapińskiego

szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Macieja Szpanowskiego

szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego.

– Premier musi mieć zaufanie do służb specjalnych. Myślę, że Tusk nie popełni drugi raz tego samego błędu nie zmieniając szefa CBA – komentował wówczas na antenie Polsat News Michał Kobosko.

Według TVN24, pierwszym zadaniem nowych szefów służb ma być natychmiastowa interwencja w spółkach państwowych, gdzie mogło dochodzić do niszczenia dokumentów oraz wyprowadzania publicznych pieniędzy.

Tomczyk ostro o podkomisji Macierewicza

Wiceszef MON odniósł się również do kwestii podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Przypomnijmy, że po poniedziałkowym zebraniu formalnie zlikwidowanej już podkomisji, Macierewicz poinformował media o decyzji w sprawie skierowania do prokuratury wniosku o ściganie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego działania wiceprezes PiS nazwał "przestępstwem".

– To koniec kłamstw w imieniu państwa polskiego. Chciałbym zakomunikować, że decyzja szefa MON została wykonana i komisja (podkomisja smoleńska – red.) zdała sprzęt i materiały. Trwa ich analiza – podkreślił polityk, odnosząc się do decyzji Kosiniaka-Kamysza o uchyleniu decyzji powołującej podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 z 10 kwietnia 2010 r.

– Szef MON podjął decyzję o odstąpieniu od ochraniania Antoniego Macierewicza przez Żandarmerię Wojskową – dodał także Tomczyk. – Kwestia odebrania Antoniemu Macierewiczowi ochrony i służbowego samochodu została zamknięta. Został ich pozbawiony – podsumował.

– Przez ostatnich osiem lat w sprawie działalności Macierewicza i podkomisji mieliśmy setki pytań, nie mieliśmy odpowiedzi – wytłumaczył minister. Wspomniał też, że "powstanie zespół, który zbada patologiczną działalność tej podkomisji".

