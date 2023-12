W TVP zmieniły się władze, w tym przede wszystkim prezes stacji. Decyzje nowego rządu nie przypadły jednak do gustu w PiS. Od wtorku na Woronicza w Warszawie trwa protest sympatyków "starej" TVP oraz polityków PiS. Dzisiejszego wieczoru spodziewano się jego kulminacyjnego punktu i tłumów ludzi, ale demonstracja szybko zaczęła tracić na frekwencji.

Protest ws. propagandy PiS stracił animusz. Niewiele ludzi przed TVP. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Protest przeciw zmianom w TVP. Co się dzieje na Woronicza?

Późnym wieczorem w środę przed TVP na Woronicza 17 była już tylko niewielka grupa ludzi. Krzyczeli oni m.in. "precz z komuną". Przyszli do nich politycy PiS, w tym były premier Mateusz Morawiecki. Posłowie partii Jarosława Kaczyńskiego wchodzą i wychodzą co jakiś czas do środka budynku, informując służby, że prowadzą "kontrolę poselską".

– Dziękuję, że jesteście tutaj, musimy być razem, musimy bronić przede wszystkim Polski, polskiej suwerenności, polskiej demokracji – powiedział do zgromadzonych były premier. Jego zdaniem "dzisiejszy dzień jest dniem historycznym".

Przed TVP znów przyszedł Morawiecki

– Rząd Donalda Tuska w sposób całkowicie bezprawny chce pozbawić władz media publiczne tego, co zapewniali przez lata, czyli możliwości przekazywania informacji. Chcą, żeby ich propaganda, taka propaganda, jaką sączył TVN, taka propaganda, jaką sączył niemiecki Onet, chcą, żeby taka sama propaganda teraz płynęła z głośników polskiego radia i z odbiorników polskiej telewizji nie pozwólmy na to – przekonywał Morawiecki.

Byłego premiera słuchało wówczas około 200 osób. "Pojawiła się tęczowa flaga, ktoś ją wydarł, policja interweniowała. Dziennikarzy nie wpuszczają do środka" – napisała dziennikarka i pisarka Klementyna Suchanow, która jest na miejscu.

Co ciekawe, mimo zmiany prezesa stara ekipa "Wiadomości" przygotowała swój serwis, który jednak nie został pokazany. Na antenie TV Republika zobaczyliśmy coś na kształt programu informacyjnego o "Wiadomościach".

"Wiadomości" pokazały swój alternatywny serwis

"O 19:30 specjalnie wydanie 'Wiadomości' transmitowane dzięki uprzejmości Telewizja Republika i Telewizja Trwam" – podano w serwisie X w środę wieczorem. W studiu na Placu Powstańców Warszawy mogliśmy zobaczyć m.in. Michała Rachonia, Michała Adamczyka, Bronisława Wildsteina, Marcina Tulickiego czy Michała Karnowskiego.

Mówili oni, że dzisiejsza "zmiana władz w TVP to zamach na media w Polsce". Krytykowali też nową władzę za zmianę prezesa stacji. Mieli jednak tylko jeden mikrofon, który się wymieniali. Wyglądało to zatem dość zabawnie.

– Dziś nie ukazał się główny program "Wiadomości" – powiedział Michał Adamczyk. I dodał: – Doprowadziła do tego bezprawna decyzja większości sejmowej, która próbuje przejąć telewizją. Tutaj na placu Powstańców jeszcze nie dotarli. Są natomiast już na Woronicza, gdzie mieści się zarząd.

Przypomnijmy: w środę przed południem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że "na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek."