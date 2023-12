Norbi zmartwiony rewolucją w TVP. Gwiazdor zadaje sobie jedno pytanie

W TVP sytuacja stała się bardzo napięta. W środę z ramówki stacji zniknęły takie programy jak "Teleexpress" i "Wiadomości". Ciekawe jest, jak na te gwałtowne zmiany reagują znane osobowości współpracujące z telewizją publiczną. Norbi, którego widzowie kojarzą doskonale z "Koła fortuny", przedstawił swoje stanowisko.

Norbi przez lata, dzięki wielkiemu wsparciu byłego prezesa, Jacka Kurskiego, stał się jedną z czołowych gwiazd stacji. Widzowie mogli go podziwiać jako prowadzącego w takich programach jak "Jaka to melodia?" czy "Koło fortuny", a także jako gospodarza licznych imprez plenerowych organizowanych przez TVP.

W obliczu ostatnich przemian w TVP, serwis Plejada skontaktował się z piosenkarzem, by zapytać o jego spojrzenie na te zmiany. Norbi zasugerował, że rewolucja jeszcze chwilę potrwa.

– Trudno powiedzieć. Widzę, że to są polityczne zagrywki, ale z drugiej strony, ciekaw jestem, czy gdyby taka nowa stacja informacyjna powstała, czy to nie jest trochę tak, że jak będzie nowa telewizja, to będzie znowu rządowa, tylko jakby na nutę temu rządowi, który teraz rządzi? Więc to jest sprawa dość taka, powiedziałbym... Będzie się ciągnęło to moim zdaniem – ocenił.

Na pytanie o swoją przyszłość w TVP, Norbi stwierdził, że nie łączy swojej kariery zawodowej z polityką, co sugeruje, że nie planuje rozglądać się za nową pracą.

– Jestem daleko, na szczęście, od tego. Nie moja rzecz, ale ciekawie się ogólnie to wszystko zaczyna. Jak ktoś ma dużo czasu, to fajnie podglądać obrady Sejmu i te wszystkie rzeczy, które się dzieją. No polityka. Polityka, panie – stwierdził.

Przypomnijmy, że 20 grudnia w Telewizji Polskiej rozpoczęto zmiany kierownictwa, będące następstwem uchwały przyjętej we wtorek dotyczącej "przywrócenia porządku prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Posłowie zaapelowali do "wszystkich organów państwowych" o natychmiastowe działania mające na celu poprawę sytuacji w TVP.

W środę widzowie nie mogli obejrzeć "Teleexpressu" ani "Wiadomości". O 19.30 na TVP1 Marek Czyż pojawił się z oficjalnym oświadczeniem.

Pracownicy TVP Info napotkali dodatkowy problem. Nie dość, że przerwano emisję programów informacyjnych, to jeszcze karty wstępu do budynku przestały działać niektórym z nich. Magdalena Ogórek musiała przekonywać ochroniarza do tego, by pozwolił jej odebrać jej rzeczy.

Zaś Marta Piasecka na TikToku wyraziła swoje rozczarowanie z powodu braku możliwości poprowadzenia "Teleexpressu".

Na stanowisko prezesa TVP powołano Tomasza Syguta, który powrócił do pracy w telewizji publicznej po ośmiu latach. Według nieoficjalnych informacji portalu Onet nowym szefem "Wiadomości" zostanie Paweł Płuska, dziennikarz z ponad 20-letnim stażem w TVN i "Faktach". Natomiast Grzegorz Sajór został wyznaczony na szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, odpowiedzialnej za programy polityczne w TVP.

Duda: To rażące naruszenie Konstytucji

Prezydent na antenie Radia Zet ocenił działania Donalda Tuska ws. zmian w TVP. – Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co działo się wczoraj, niestety zaprzecza temu całkowicie. Wczoraj przez ministra Sienkiewicza została rażąco złamana Konstytucja – podkreślał Andrzej Duda.

– Nie może być tak, że Sejm przyjmuje uchwały i zdaniem ministra, one zastępują czy zmieniają ustawy. (...) Pominięto przepisy obowiązującego prawa. To rażące naruszenie Konstytucji. To całkowicie bezprawne działania. To jest anarchia – zrecenzował.

Duda został zapytany, czy jest zadowolony z tego, jak wyglądała telewizja publiczna. Bogdan Rymanowski przypomniał o próbach prezydenta ws. odwołania Jacka Kurskiego.

– Ja stosowałem środki o charakterze politycznym. Rzeczywiście, chciałem zmian w TVP tak jak wielu Polaków. To była moja odpowiedź na oczekiwania społeczne. Nie miałem tu kompetencji, jeśli chodzi o urząd prezydenta, więc stosowałem środki polityczne. Próbowałem tu negocjować – skomentował.