Tomasz Sygut ma odpolitycznić TVP razem z nową radą nadzorczą. Przewodniczącym został adwokat Piotr Zemła, a wiceprzewodniczącym adwokat dr hab. Maciej Taborowski, który w latach 2019-2022 był zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Taborowski jest związany z Magdą Mołek od ponad dziesięciu lat. Para niechętnie dzieli się jednak wspólnymi zdjęciami i informacjami o życiu prywatnym.

Jeszcze przed świętami władza zabrała się za porządki w TVP. Decyzją ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza odwołano dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i ich rady nadzorczej.

Tomasz Sygut to nowy prezes Telewizji Polskiej. Przekazano także, że w świeżo powołanej radzie nadzorczej spółki są:

Adwokat Piotr Zemła - Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.

Adwokat dr hab. Maciej Taborowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.

Mecenas Anisa Gnacikowska - Sekretarz Rady Nadzorczej TVP S.A.

Taborowski, małżonek Magdy Mołek, jest uznanym prawnikiem. Znaczną rozpoznawalność zyskał, pełniąc istotną funkcję publiczną. W latach 2019-2022 zajmował stanowisko zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Jako adwokat i ekspert z tytułem doktora habilitowanego specjalizuje się w prawie unijnym i międzynarodowym.

Co wiadomo o małżeństwie Mołek i Taborowskiego?

Magda Mołek pierwszy raz wyszła za mąż w 2001 roku za biznesmena Daniela Lewczuka, ale ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2005 roku.

Potem znana dziennikarka związała się z Remigiuszem Kasztelnikiem, ale ta relacja również nie przetrwała. W 2011 roku pojawiły się doniesienia w mediach plotkarskich, że Mołek została zauważona z nieznanym mężczyzną na plaży.

Wkrótce ujawniono, że prezenterka wzięła cichy ślub i spodziewała się dziecka. Jej nowym partnerem życiowym okazał się Maciej Taborowski, którego poznała na imprezie u wspólnych znajomych.

Owocem miłości pary jest dwóch synów. "Poczułam, co to znaczy być matką na 100 proc. wtedy, jak urodziłam drugie dziecko. Przy pierwszym to jednak miałam wrażenie, że odpoczywam, a jak pojawiło się drugie, to nagle zrozumiałam, co to znaczy, że wszystko wali ci się na głowę. Po trzech miesiącach od narodzin mojego drugiego syna powiedziałam do swojej mamy: 'Mamo albo mi pomożesz, albo umrę, bo nie daję rady'" – powiedziała Mołek w jednym z wywiadów.

"Prawda jest taka, że poprosiłam o pomoc i moją mamę, i teściową. Mamy też nianię. Inaczej macierzyństwo wykluczyłoby mnie z życia zawodowego. Mojego męża też, bo oboje mamy swój zawodowy, trudny świat. A ja kocham swoją pracę i nie umiem bez niej żyć" – podkreśliła na łamach magazynu "Viva!".

Mołek i Taborowski rzadko pojawiają się publicznie razem, a nawet podczas oficjalnych wydarzeń, zwykle unikają pozowania na ściance. Gwiazda zdecydowała się złamać tę zasadę rok po przyjściu na świat ich drugiego dziecka. Wtedy to udzieliła wywiadu dla "Vivy", gdzie nieco odsłoniła kulisy swojego życia rodzinnego.

"Rozmawiamy o wszystkim. Pomagamy sobie. Kiedy ja więcej pracuję, mąż jest z dziećmi, ogarnia dom. Miłość jest beztroska wtedy, kiedy chodzi się na romantyczne randki, ale codzienne życie z opieką nad dziećmi, pracą zawodową i ważnymi projektami to już miłość wymagająca. To jest test partnerstwa" – tłumaczyła.

"Ten rok (2018 - red.) był podwójnie trudny i rodzinnie, i zawodowo. Mój mąż pisał książkę naukową, zresztą na bardzo aktualny temat: o mechanizmach ochrony praworządności, jednocześnie nie rezygnował ze swojej pracy zawodowej, więc ciężar spraw codziennych spadł na mnie" – wyznała Mołek.

Dodała: "Oczywiste było to, że mu pomogę. Poczułam na własnej skórze, na szczęście chwilowo, czym jest rodzicielstwo w pojedynkę. Pewnie, kiedy za 20 lat spojrzę na to tak, jak na moje wyczyny z młodości, też będę zastanawiać się, skąd ja miałam tyle siły? My, kobiety, jesteśmy po prostu niesamowite".

Para stara się wychowywać synów na przyzwoitych ludzi. "Zawsze to powtarzam publicznie, że największym zadaniem moim i męża jest takie wychowanie naszych synów, by w świat poszli jako ludzie wrażliwi, wolni, ale znający granice tej wolności. Którzy będą partnerami w związkach, będą odważni i sprawiedliwi" – zaznaczyła dziennikarka.

Przypomnijmy, że od 2004 roku Magda Mołek była prowadzącą lub współprowadzącą licznych programów TVN, w tym m.in. "Dzień dobry TVN", które prowadziła w duecie z Marcinem Mellerem, czy talk-show "W roli głównej" na TVN Style.

W 2019 roku na dobre rozstała się z TVN, decydując się na założenie własnej działalności w sieci. Rok później wystartowała ze swoim kanałem "W moim stylu" na YouTube.