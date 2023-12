Andrzej Duda ostro zrecenzował działania rządu Donalda Tuska w sprawie TVP. – Wczoraj przez ministra Sienkiewicza została rażąco złamana Konstytucja (...). To rażące naruszenie Konstytucji. To całkowicie bezprawne działania. To jest anarchia – powiedział prezydent na antenie Radia Zet.

Andrzej Duda murem za TVP. Ostro uderzył w decyzje rządu Donalda Tuska. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Andrzej Duda ostro o rządzie Donalda Tuska. Tak recenzuje zmiany w TVP

– Jeżeli chodzi o to, co wczoraj obserwowaliśmy w związku z TVP, to ja podjąłem takie działania, które moim zdaniem powinien podjąć prezydent. Wypowiedziałem się na piśmie do pana premiera Donalda Tuska, jak i w rozmowie z premierem i marszałkiem Szymonem Hołownią – zaczął Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

– Przedstawiłem prawne, a nie polityczne stanowisko. Rozmawialiśmy 45 minut. Rozmawialiśmy we trójkę – dodał.

Prezydent odpowiedział na krytykę Jarosława Kaczyńskiego, który skarcił Dudę za niedostatecznie ostrą reakcję na sprawę przejęcia TVP.

– Każdy ma swoje obowiązki. Ja zajmuję się przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa, dlatego tydzień wcześniej zapowiedziałem na wczoraj Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w gronie całej sceny politycznej – skomentował.

Rymanowski przytoczył Dudzie odpowiedź Donalda Tuska, który zapewnił o "determinacji i żelaznej konsekwencji" w kwestii przywracania przyzwoitości w życiu publicznym.

Andrzej Duda: To rażące naruszenie Konstytucji

– Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co działo się wczoraj, niestety zaprzecza temu całkowicie. Wczoraj przez ministra Sienkiewicza została rażąco złamana Konstytucja – podkreślał.

– Nie może być tak, że Sejm przyjmuje uchwały i zdaniem ministra, one zastępują czy zmieniają ustawy. (...) Pominięto przepisy obowiązującego prawa. To rażące naruszenie Konstytucji. To całkowicie bezprawne działania. To jest anarchia – zrecenzował.

Duda został zapytany, czy jest zadowolony z tego, jak wyglądała telewizja publiczna. Rymanowski przypomniał o próbach prezydenta ws. odwołania Jacka Kurskiego.

– Ja stosowałem środki o charakterze politycznym. Rzeczywiście, chciałem zmian w TVP tak jak wielu Polaków. To była moja odpowiedź na oczekiwania społeczne. Nie miałem tu kompetencji, jeśli chodzi o urząd prezydenta, więc stosowałem środki polityczne. Próbowałem tu negocjować – skomentował.

Andrzej Duda: Mówiłem, że zawsze można przyjść, porozmawiać

– Ale jeśli Donald Tusk przychodzi, odbiera tekę, razem ze swoimi ministrami składa ślubowanie i zobowiązuje się przestrzegać prawa, to niech to realizuje, a nie 3 dni później z uśmiechem na twarzy następuje rażące złamanie Konstytucji – dodał.

Polityk zapytał, czy rząd potrafi pokazać przynajmniej jednego prawnika, który stwierdzi, że działania podjęte przez Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza były zgodne z prawem.

Andrzej Duda stwierdził, że większość demokratyczna niepotrzebnie nastawiała się na weto w kwestii ewentualnej ustawy ws. TVP. – Ja mówiłem, że zawsze można przyjść, porozmawiać o rozwiązaniach – podkreślił.

Bogdan Rymanowski zapytał także o ocenę protestu ze strony Prawa i Sprawiedliwości. – Martwi mnie to, co się dzieje. Potrzebna jest tutaj dyskusja polityczna. Nikt rzetelny nie może powiedzieć, że ta sprawa jest załatwiana rzetelnie przez rządzącą większość – stwierdził.

– PiS to dzisiaj opozycja. Opozycja tradycyjnie używa różnych środków, które są dla niej dostępne. Nie mogą podejmować decyzji jako rząd, nie mają większości, więc działają tak jak mogą. Kiedyś w czasie Bożego Narodzenia mieliśmy okupację mównicy sejmowej. To jest po prostu demokracja – ocenił.