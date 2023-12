Rewolucja nie ominie ramówki TVP. Ujawniono, które gwiazdy mogą stracić programy

Internet żyje zmianami w TVP, zwłaszcza po środowym zawieszeniu emisji TVP Info. Przyszłość niektórych rozrywkowych formatów stacji wisi na włosku, a wśród potencjalnie zagrożonych utratą pracy są Przemysław Babiarz i Rafał Brzozowski. Ten drugi, znany z prowadzenia "Jaka to melodia?", już wypowiedział się na temat obecnej sytuacji w telewizji publicznej.

Zmiany ramówkowe w TVP. Czy Babiarz i Brzozowski stracą pracę? Fot. VIPHOTO/East News; Grzegorz Banaszak/REPORTER

Zmiany ramówkowe w TVP. Czy Babiarz i Brzozowski stracą pracę?

Według nieoficjalnych informacji podanych przez Plejadę w środę (20 grudnia) doszło nie tylko do wyłączenia nadawania TVP Info, ale także wielu pracowników z redakcji "Wiadomości" otrzymało maila z wypowiedzeniem. – Idą alfabetycznie – przekazał informator serwisu.

Przyszłość znanych programów rozrywkowych również stoi pod znakiem zapytania. Jak informuje Pudelek, zagrożony jest teleturniej, wznowiony w 2020 roku i prowadzony przez Przemysława Babiarza.

"Nie wiadomo jeszcze, czy program 'Va Banque', który prowadzi, zostanie zupełnie zdjęty z anteny, czy zmieni się prowadzący" – podano. Gdy Pudelek zwrócił się do prezentera o komentarz dotyczący tych doniesień, Babiarz nie odpowiedział na ich pytania przed opublikowaniem artykułu.

Podobno Rafał Brzozowski i Sławomir Zapała również mogą martwić się o swoje posady, ponieważ TVP planuje zmiany w muzycznych teleturniejach, które prowadzą

"Planowane są także zmiany przy programach 'Jaka to melodia?' oraz 'Tak to leciało'. Tutaj najprawdopodobniej dojdzie do zmiany prowadzących jeszcze w styczniu" – przekazało źródło Pudelka.

Niedawno Brzozowski został zapytany przez reporterkę Jastrząb Post o ewentualne zmiany w TVP i usunięcie "Jaka to melodia?" z anteny.

"Na pewno was interesuje, co będzie w telewizji i jak będziemy pracować. Myślę, że spokojnie, dlatego, że podchodzę do wszystkiego z dużym dystansem i cieszę się z tego, co otrzymuję" – powiedział.

"Jeśli pracuję przy jakimś formacie, to go kończę, robię i jestem w nim na 100 proc. Jeśli będą jakieś zmiany, formaty nie będą kontynuowane, to też nie koniec świata. Mam też swoją pracę muzyczną, koncertuję, gram i cieszę się z tego, co robię" – zapewnił.

"Tam chyba pojawił się jakiś błąd z numeracją odcinków i to spowodowało wielką plotkę, która powoduje, że trochę się uśmiecham i mówię, że dziękuję za troskę, ale mamy tych odcinków bardzo wiele zarejestrowanych i szkoda by było przerywać program w trakcie realizacji, który składa się z epizodów miesięcznych, bo każdy z odcinków liczy się do finału, a potem te miesięczne finały liczą się do finału roku, który też jest w oddzielnych sesjach" – podkreślił, nawiązując do spekulacji o końcu "Jakiej to melodii?".

Pudelek również informuje, że pewni prowadzący teleturniejów mogą nie obawiać się o swoje pozycje, gdyż TVP nie przewiduje znaczących zmian w ich przypadku. Mowa tu o Karolu Strasburgerze, Norbim, Izabelli Krzan i Łukaszu Nowickim.

"Spać spokojnie mogą prezenterzy takich programów jak 'Familiada', 'Koło Fortuny' i 'Postaw na milion'. To formaty ze świetną oglądalnością, więc nic im nie zagraża. Na pewno pozostaną w ramówce" – przekazano.