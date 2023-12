Po burzliwej przygodzie z DC Zack Snyder postanowił nakręcić space operę zatytułowaną "Rebel Moon", która czerpie inspiracje z najróżniejszych gatunków - m.in. z japońskiej klasyki i sci-fi. Widzom, którym przypadł do gustu najnowszy hit serwisu Netflix, polecamy 12 tytułów w podobnym klimacie.

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, fabuła "Rebel Moon" brzmi jak scenariusz każdej innej produkcji z gatunku dystopijnego sci-fi. Akcja rozgrywa się w galaktyce kontrolowanej przez skorumpowane imperium zwane Mother World. Księżyc Veldt staje w obliczu zagrożenia ze strony bezwzględnego Regenta Balisariusa (Fra Fee z "Nędzników").

Jedynym sposobem na uchronienie się przed armią tyrana jest wezwanie posiłków z sąsiednich planet. Zadanie zjednoczenia podbitych przez Mother World kolonii otrzymuje była imperialistka o imieniu Kora (Sofia Boutella z "Atomic Blonde" i "Kingsman: Tajne służby").

Na ekranie możemy zobaczyć m.in. Michiela Huismana z "Nawiedzonego domu na wzgórzu", Charliego Hunnama z "Synów Anarchii"), Anthony'ego Hopkinsa z "Milczenia owiec") i Doonę Bae z "Sense8".

Filmy jak "Rebel Moon"

Siedmiu samurajów (1954)

– Moim oryginalnym pomysłem na "Rebel Moon" był film z serii "Gwiezdne Wojny". To było "Siedmiu samurajów" w kosmosie. Wiedziałem, że początki George'a Lucasa (red. - twórcy "Star Warsów") były powiązane z twórczością Kurosawy – mówił Zack Snyder w wywiadzie z magazynem filmowym "Empire".

Akcja dzieła Akiry Kurosawy, jednego z najwybitniejszych japońskich filmowców, rozgrywa się w czasach najkrwawszej epoki w dziejach Kraju Kwitnącej Wiśni zwanej Sengoku. Rolnicy zatrudniają siedmiu roninów, by pomogli im odeprzeć atak ze strony lokalnych bandytów.

Dramat kostiumowy z 1954 roku nominowano m.in. do Złotego Lwa (głównej nagrody konkursowej Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji), Oscarów (za najlepsze kostiumy i scenografię) oraz BAFTY (najlepszy film zagraniczny).

Gdzie obejrzeć? Flix Classics

Mad Max: Na drodze gniewu (2015)

"Mad Max: Na drodze gniewu" z Tomem Hardym ("Venom") i Charlize Theron ("Monster") to prequel tytułów z lat 70. i 80. Akcja produkcji osadzona jest w postapokaliptycznym świecie po wojnie nuklearnej. Po stracie żony i dziecka małomówny Max próbuje znaleźć dalszy sens życia pośród pustynnego chaosu. Kiedy myśli, że to już koniec, jego drogi krzyżują się z cesarzową Furiosą, która po wielu latach nieobecności stara się wrócić do swojej ojczyzny i tym samym na zawsze uciec przywódcy gangu, Wiecznemu Joemu.

Przypomnijmy, że oryginalna trylogia "Mad Maxa" z Melem Gibsonem ("Braveheart: Waleczne serce") składa się z trzech filmów: "Mad Max" (1979), "Mad Max 2 - Wojownik szos" (1981) oraz "Mad Max pod Kopułą Gromu" (1985).

Nakręcony w 2015 roku "Mad Max: Na drodze gniewu" zdobył aż sześć Oscarów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała mu nagrodę w kategoriach: najlepsza charakteryzacja, najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż i najlepszy montaż dźwięku.

Gdzie obejrzeć? HBO Max

Gwiezdne wojny (1977)

Początkowo Snyder pretendował do tego, by "Rebel Moon" dołączył do uniwersum "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa. Reżyser "Ligi Sprawiedliwości" planował wprowadzić do sagi o Skywalkerach zupełnie nowe postaci i wątki, które w żaden sposób miały nie łączyć z tym, co dotychczas reprezentowały sobą filmy z "odległej galaktyki".

Namawiał Lucasfilm, do tego, by reżyserowanemu przez niego tytułowi dano najwyższą kategorię wiekową - kategorię R, czyli dla widzów pełnoletnich. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że to miało poróżnić Snydera z wytwórnią, której podlegają "Star Warsy".

"Rebel Moon", choć brutalniejszy i mniej dziecinny, pod wieloma względami przypomina "Gwiezdne wojny". Rozmaite planety z najróżniejszymi ekosystemami, istoty nie z tej ziemi i walka z rządzącym całą galaktyką tyranem. Wszystko się zgadza...

Gdzie obejrzeć? Disney+

Księżniczka Mononoke (1997)

"Księżniczka Mononoke" to pełnometrażowe anime stworzone przez Hayao Miyazakiego, współzałożyciela legendarnego Studia Ghibli. Scenariusz filmu animowanego z 1997 roku przedstawia epicką, a także dającą do myślenia walkę natury z ludzkością.

Młody wojownik Ashitaka zostaje dotknięty śmiertelną klątwą przez boga-dzika. Aby ocalić swoje życie, wyrusza do lasu, gdzie wpada w sam środek walk między leśnymi bóstwami a kolonią górniczą. Chłopiec zauważa, że istotami z dziczy dowodzi człowiek, księżniczka Mononoke, której towarzyszy bóg-wilk.

W "Rebel Moon" znajdziemy mnóstwo przykładów fantastycznych istot, które z wyglądu przypominają stworzenia pochodzące z twórczości Miyazakiego.

Warto wyjaśnić, że w jeżyku japoński słowo mononoke odnosi się często do mitologicznych stworzeń: duchów lasu, zjaw, widm oraz demonów. Na co dzień używa się tego terminu zamiennie z pojęciem yokai.

Gdzie obejrzeć? Netflix

Inne tytuł podobne do "Rebel Moon":

John Carter z 2012 (Disney+)

Diuna z 2021 (HBO Max)

Valerian i Miasto Tysiąca Planet z 2017 (Canal+ i CDA Premium)

Zabijam olbrzymy z 2017 (Netflix)

Ukryta forteca z 1958 (Niedostępny)

Sucker Punch z 2011 (Amazon Prime Video)

Gwiezdne wrota z 1994 (Amazon Prime Video)

Serenity z 2005 ( Sky Showtime)

