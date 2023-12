Prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok nie zachwyca. Zamiast zimy, będziemy mieli iście jesienną aurę, a niż Bodo nie tylko podniesie temperaturę, ale również podzieli Polskę. Na północy należy spodziewać się opadów deszczu. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na południu.

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Niż Bodo podzieli Polskę. Fot. wxcharts.com

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. IMGW wydało alerty

Niż Bodo podzieli Polskę na dwie części, co odczujemy już w ten piątek. 29 grudnia na południu i południowym wschodzie możemy spodziewać się zachmurzeń. Na północy z kolei wystąpią opady deszczu.

Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na wschodzie do 8 stopni w centrum, a na zachodzie nawet do 12 stopni. Do tego szczególnie na południu należy przygotować się na silny wiatr o prędkości nawet do 70 km/h.

"W północnej połowie Polski dominować będzie niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka, na Pomorzu utrzymywać się on będzie przez cały dzień. W południowej połowie kraju warunki biometeorologiczne będą obojętne, ale okresami pogarszać się będą do niekorzystnych" – czytamy na stronie IMGW.

W sobotę i w niedzielę na południu Polski obowiązywać będą alerty IMGW związane z silnym wiatrem.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W niedzielę wystąpią już tylko w małopolskim, podkarpackim oraz śląskim.

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Iście jesienna aura

30 grudnia możemy spodziewać się również dużych zachmurzeń, przelotnych opadów deszczu, a także deszczu ze śniegiem, który wystąpi szczególnie w północnych regionach i obszarach podgórskich.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na północy do 10 stopni na południu. Z kolei prędkość wiatru może wynieść od 65 km/h do 70 km/h.

Nie ma także co liczyć na zmianę aury w sylwestra. Niedziela również upłynie pod znakiem zachmurzeń i opadów deszczu. Temperatura będzie jednak nieco niższa. Możemy spodziewać się od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 9 stopni na południowym zachodzie.

Doświadczy nas także silny wiatr o porywach osiągających prędkość do 70 km/h. Wiatr o prędkości do 65 km/h wystąpi w Nowy Rok. 1 stycznia również musimy przygotować się na opady oraz zachmurzenia. Temperatura wyniesie od 5 stopni do 8 stopni Celsjusza.