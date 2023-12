Poważne ostrzeżenia wystosowane do wielu Polaków. Służby donoszą o przekroczeniu stanów alarmowych

Alan Wysocki

P ogoda na święta doświadczyła nas dodatnimi temperaturami i iście jesienną aurą. Sytuacja atmosferyczna doprowadziła do licznych roztopów. To, w połączeniu z opadami deszczu, wywołało alerty hydrologiczne najwyższego stopnia. Najgorzej jest w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Powodów do zmartwień jest jednak więcej.