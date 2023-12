Kajra wydaje majątek na kreacje? Sławomir zareagował i chyba jest... mężem idealnym

Sławomir i Kajra są stałymi gwiazdami "Sylwestra Marzeń" (teraz "Sylwestra z Dwójką") TVP i nie inaczej będzie w tym roku. Artystów zapytano, ile wydają na swoje sylwestrowe stylizacje. Mówi się o sporej sumie, czemu para nie zaprzeczyła. Przy okazji Sławomir wyjawił też, jak podchodzi do wydatków swojej żony. Cóż, małżeństwo idealne!

Sławomir i Kajra wydają fortunę na sylwestrowe kreacje? Fot. Pawel Murzyn/East News

Kajra i Sławomir (Magdalena Kajrowicz-Zapała i Sławomir Zapała) wzięli ślub w 2011 roku i od tamtego czasu razem podbijają polską scenę muzyczną. Artyści nie tylko koncertują i pojawiają się w telewizji, ale także w teatrze, reklamach i filmach.

Bez ich wielkiego hitu "Miłość w Zakopanem" widzowie TVP nie wyobrażają już sobie sylwestra. Małżeństwo co roku śpiewa, gra i tańczy na "Sylwestrze Marzeń", a w tym roku też na nim wystąpi (impreza zmieniła nazwę na "Sylwester z Dwójką"). Ich występ jest zawsze wielkim show.

Ile Kajra i Sławomir wydają na stylizacje na sylwestra? Sławomir skomentował wydatki żony

Przy okazji zbliżającego się sylwestra informator Super Expressu wyjawił, że Kajra wydała na stylizacje i buty na tegoroczną imprezę w Zakopanem ok. 30 tys. zł. Redaktor zapytał o to sławne małżeństwo. – Cóż to za informator? – śmiała się Kajra, a jej mąż dodał: – Już rozumiem te ubytki na karcie.

Para nie zdementowała jednak tych doniesień ani ich nie potwierdziła. Sławomir zdradził też, jak podchodzi do wydatków Kajry. Okazuje się, że jego estradowe stylizacje bywają droższe.

– Nigdy nie wyliczam żonie pieniędzy. Tym bardziej już na sylwestrowe stroje. Bywa, że moje są droższe, ale to jest wyjątkowa noc i trzeba zaprezentować się na scenie z najlepszej strony – wyjawił.

– Moje sylwestrowe kostiumy estradowe są szyte przez zaprzyjaźnionych wspaniałych krawców i służą mi jeszcze przez kolejne miesiące – uchylił rąbka tajemnicy w rozmowie z "Super Expressem".

A kto decyduje w ich małżeństwie o wydatkach? – Kasą rządzimy razem. Jest taka ilość, że możemy spokojnie rządzić we dwoje – powiedziała Kajra.

"Sylwester Marzeń" już nie istnieje. TVP wraca do "Sylwestra z Dwójką"

Jak pisaliśmy w naTemat, nowe kierownictwo TVP zdecydowało się na powrót do starej nazwy sylwestrowej imprezy, co widać w spotach promocyjnych imprezy. Przypomnijmy, że logo "Sylwester Marzeń z Dwójką" miało premierę w 2017 roku. Wcześniej przez wiele lat Telewizji Polska organizowała sylwestra pod nazwą "Sylwester z Dwójką" i to właśnie ta nazwa powróci w tym roku.

Gwiazdami tegorocznego "Sylwestra z Dwójką" TVP w Zakopanem będą m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Roxie Węgiel, Viki Gabor, Cleo, Zenon Martyniuk, grupa Weekend, Allan Krupa oraz wspomniani Sławomir i Kajra.

Prowadzącymi tegorocznego "Sylwestra z Dwójką" będą Tomasz Kammel, Izabella Krzan oraz Rafał Brzozowski. Zza kulis będą ich wspierać Marta Surnik oraz Ania Lewandowska. Z dokumentów przetargowych można się natomiast dowiedzieć, że scenografię zaprojektował Giorgios Stilianou-Matsis. Reżyserem widowiska jest Tomasz Motyl, a choreografią zajmą się tancerze Agustina Egurroli.

"Sylwester z Dwójką" wystartuje o 19.50 na antenie TVP2. Od 20:20 transmisja będzie także dostępna na kanale TVP Polonia, a o północy również w Jedynce. Impreza zakończy się pół godziny po północy.