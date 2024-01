Polacy ocenili w sondażu reformę w TVP. Zaskakujące odpowiedzi wyborców PiS

Agnieszka Miastowska

T o, co dzieje się z telewizją publiczną, można nazwać prawdziwą rewolucją. W sondażu zapytano Polaków o to, jak oceniają metody stosowane przez nową władzę. I o ile odpowiedzi osób przeciwnych PiS-owi łatwo było przewidzieć, o tyle zaskoczyły odpowiedzi zwolenników partii do niedawna rządzącej.