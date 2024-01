Poruszający moment w "19:30". Tak prowadząca zareagowała na wyznanie reportera

Nowe "Wiadomości" wzbudzają wiele emocji wśród telewidzów. Tym razem prowadząca program informacyjny "19:30", Joanna Dunikowska-Paź z trudem powstrzymywała poruszenie, gdy usłyszała szczere wyznanie reportera na temat choroby jego ojca. Takich słów się nie spodziewała.

Dunikowska-Paź poruszona słowami reportera "19:30"

W wieczornym programie "19:30" stacji TVP, który zastąpił propagandowe "Wiadomości", ukazał się ostatnio krótki reportaż dotyczący choroby Alzheimera. Dziennikarz, który przygotowywał materiał, zdecydował się opowiedzieć o swoich osobistych przeżyciach związanych z tą przypadłością dotykającą zwłaszcza starsze osoby.

Bohaterem materiału był pan Ryszard, pensjonariusz domu opieki, który zapytany o to, jaki mamy rok, odpowiedział na antenie, że 1997. – Kiedy przekraczamy siedemdziesiątkę, Alzheimer dopada co 16. z nas, a po dziewięćdziesiątce ma go już ponad połowa populacji – poinformował reporter Maciej Gąsiorowski, po czym przedstawił, kim jest dla niego wspomniany senior.

– Pan Ryszard to mój tata. Kiedyś kłóciliśmy się o politykę, pieniądze, czy moje długie włosy, ale Alzheimer wymazał wszystkie spory. Została miłość i to chyba właśnie miłość jest najlepszym lekiem na tę chorobę – skwitował.

Na wyzwanie Gąsiorowskiego zareagowała prowadząca "19:30", Joanna Dunikowska-Paź. – Wyjątkowo osobiste wyznanie w bardzo ważnej sprawie – zdołała powiedzieć, powstrzymując swoje wzruszenie.

O chorobie Alzheimera pisała w naTemat Anna Kaczmarek. "Nie ma leku, mimo że od lat słyszymy co jakiś czas o przełomowych odkryciach naukowców, to tak naprawdę nikomu nie udało się znaleźć leku na tę przerażającą chorobę. I tak naprawdę nigdy takiego znaczącego przełomu nie było. To jednak nie oznacza, że chorych się nie leczy. Leczy się. To leczenie opóźnia postęp choroby, zmniejsza objawy, jednak nie jest w stanie jej zatrzymać" – czytamy w jednym z tekstów naszej dziennikarki.

Jaką oglądalnością cieszy się program "19:30"?

Przy emisji pierwszego wydania "19:30" przed telewizorami zgromadziły się dosłownie miliony Polaków. Jak czytamy na stronie Press.pl, oglądalność wyniosła 4,5 mln widzów.

"W Jedynce miał on średnio 4,2 mln widzów (32,6 proc. udziału w grupie ogólnej 4+, 32,11 proc. w komercyjnej 16-49 i 31,3 proc. w komercyjnej 16-59), a w TVP Polonia – 270 tys. i odpowiednio 2,09 proc., 1,96 proc. i 2,43 proc." – podawał "Press"

Warto podkreślić, że jeszcze w listopadzie "Wiadomości" TVP oglądało średnio 1,89 mln widzów. Z kolei łączna oglądalność kanałów TVP1 i TVP Info wynosiła 2,71 mln osób.

Pierwszy odcinek poprowadził Marek Czyż, który zastąpił Danutę Holecką z "Wiadomości". To doświadczony polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter programów informacyjnych oraz publicysta. W latach 1996-2008 był związany z TVP, gdzie prowadził różnorodne programy publicystyczne i informacyjne.

