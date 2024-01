D laczego prawomocnie skazani byli posłowie PiS – Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik – jeszcze nie trafili do więzienia, by odbywać karę 2 lat pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień? Takie pytanie stawia sobie wielu wyborców Koalicji 15 października, co widać choćby na platformach społecznościowych. Do ich zastrzeżeń odniósł się na X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (KO). Z jego wpisu w ciągu kilku godzin zniknęło jedno zdanie: "Proszę o zrozumienie tej sytuacji".





Kierwiński wprost o tym, co czeka Kamińskiego i Wąsika. "Policja doprowadzi byłych posłów"

Anna Dryjańska

Dlaczego prawomocnie skazani byli posłowie PiS – Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik – jeszcze nie trafili do więzienia, by odbywać karę 2 lat pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień? Takie pytanie stawia sobie wielu wyborców Koalicji 15 października, co widać choćby na platformach społecznościowych. Do ich zastrzeżeń odniósł się na X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (KO). Z jego wpisu w ciągu kilku godzin zniknęło jedno zdanie: "Proszę o zrozumienie tej sytuacji".