Pilna narada u Andrzeja Dudy. Chodzi o zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego

Natalia Kamińska

A ndrzej Duda zwołał pilną naradę w Kancelarii Prezydenta RP. Ma to związek z faktem, że skazani prawomocnym wyrokiem politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek wieczorem zatrzymani przez służby w Pałacu Prezydenckim. Trafili już do aresztu śledczego na stołecznym Grochowie.