Racewicz zachwala Orłosia i kibicuje ekipie "19.30". "To jest chyba kategoria cudu"

Joanna Stawczyk

J oanna Racewicz, niegdyś związana zawodowo z TVP, entuzjastycznie podchodzi do wprowadzonych tam zmian. W swoim najnowszym wywiadzie nie kryła radości z powodu powrotu Macieja Orłosia do prowadzenia "Teleexpressu". Ponadto odniosła się do krytycznych głosów, które twierdzą, że nowy serwis informacyjny "19.30" nie prezentuje się interesująco, broniąc nowego kierunku, jaki obrała stacja.