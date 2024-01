Stanowcza reakcja MSWiA ws. zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika. Padła deklaracja

Szef MSWiA odpowiada na zarzuty prokuratury. Padła konkretna deklaracja Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

"Polska Policja i SOP działały legalnie i profesjonalnie na wniosek sądu. MSWiA zapewni wszelkie możliwe wsparcie, aby prawda o tych działaniach została ukazana opinii publicznej" – napisał w serwisie X Marcin Kierwiński.

Oświadczenie w tej sprawie wydała również Komenda Główna Policji. "Nie ma żadnych wątpliwości, że funkcjonariusze Policji działali na podstawie obowiązujących przepisów i w granicach prawa. Na potrzeby postępowania zostanie udostępniona całość materiałów z wykonanych czynności" – czytamy w komunikacie KGP.

"Stwierdzamy, że wszczęcie postępowania przez organ niezależny od Policji potwierdzi powyższe i wyeliminuje spekulacje pojawiające się w przestrzeni publicznej" – napisano dalej.

W piątek, 12 stycznia Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. operacji dowiezienia polityków Prawa i Sprawiedliwości do więzienia. Jak podał Onet, śledczy zbadają, czy doszło do przekroczenia uprawnień w trakcie aresztowania.

Śledczy poinformowali w rozmowie z PAP, że dochodzenie wszczęto w związku z zawiadomieniami, które wpłynęły w ostatnich dniach, dotyczących czynów z art. 231 Kodeksu Karnego.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

Art. 231 Kodeksu Karnego