Pilne spotkanie władz PiS na Nowogrodzkiej. Znamy powód

Onet donosi, że jeszcze w poniedziałek po południu w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, odbędzie się pilne spotkanie ścisłych władz partii. Według portalu zapadną na nim kluczowe decyzje, związane z kolejnymi protestami i działaniami partii przeciwko "bezprawnym działaniom rządu Donalda Tuska".

Onet ujawnił, że na poniedziałek (15.01) na godz. 17:00 zwołano w trybie pilnym posiedzenie prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję o zwołaniu nieplanowanego wcześniej spotkania kierownictwa partii, miał podjąć sam prezes Jarosław Kaczyński. Do centrali przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie zjadą się najważniejsi politycy PiS z całego kraju.

Szefostwo największej partii opozycyjnej ma debatować nad kolejnymi krokami, jakie PiS podejmie w związku z działaniami nowego rządu, a zwłaszcza ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Chodzi o ostatnie zmiany w prokuraturze oraz brak zgody na uwolnienie z więzień prawomocnie skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda wszczął wobec osadzonych ponownie procedurę ułaskawienia.

Kaczyński o decyzji Bodnara

Według władz PiS ostatnie decyzje Bodnara oraz Koalicji 15 Października są "całkowicie bezprawne" i sprzeczne z art. 7 Konstytucji, czyli zasadą legalizmu, który mówi o tym, że "władze państwowe działają na podstawie prawa".

– To, co się w tej chwili dzieje, to jest próba wykreowania nowego nieprzewidzianego przez prawo, przez ustawę o prokuraturze stanowiska - stanowiska pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego. Przepisy nie przewidują istnienia takiego stanowiska i w związku z tym premier nie może nikogo na takie stanowisko mianować – ocenił w niedzielę Kaczyński, nawiązując do decyzji ministra sprawiedliwości o odwołaniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.

Przypomnijmy, że resort sprawiedliwości poinformował w piątek, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. Zdaniem Onetu, to właśnie kwestia ostatnich zmian w prokuraturze ma być głównym tematem narady kierownictwa PiS.

PiS planuje ogólnopolski strajk?

Kolejną omawianą kwestią ma być sprawa ponownego ułaskawienia przebywających od tygodnia w zakładach karnych Kamińskiego i Wąsika. Jeżeli chodzi o działania, które rozważa partia - na podstawie rozmów z politykami PiS - portal ustalił, że żadnego scenariusza nie można wykluczyć. W grę może wchodzić nawet ogólnopolski strajk, który miałby sparaliżować najważniejsze instytucje i miasta w całym kraju.

– Zapadną dzisiaj kluczowe decyzje odnośnie do naszej strategii na najbliższe dni – wyjawił Onetowi jeden z polityków, zasiadający w ścisłych władzach partii.

Anonimowy rozmówca potwierdził, że szefostwo PiS będzie zastanawiać się, jak doprowadzić do szybkiego uwolnienia Kamińskiego i Wąsika. Kolejnym przedmiotem dyskusji będzie również zaplanowane na ten tydzień posiedzenie Sejmu, podczas którego ma być głosowana ustawa budżetowa.

– Na ten moment nie rozważamy obstrukcji i blokowania Sejmu. Ale będziemy z pewnością protestować przeciwko wszelkim próbom łamania prawa w Polsce – podsumował.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Pod koniec 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ws. działań Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Politycy PiS zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia oświadczył, że przygotowano nakazy doprowadzenia skazanych do więzienia.

9 stycznia wieczorem politycy zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, w którym znajdowali się od przedpołudnia. Kamiński i Wąsik trafili najpierw do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie, a po jednym dniu zostali przewiezieni do zakładów karnych w Radomiu i pod Ostrołęką.

PiS utrzymuje, że Kamiński i Wąsik nie powinni byli trafić do więzienia, ze względu na kontrowersyjny akt łaski prezydenta Dudy z 2015 r., którego udzielił im jeszcze przed prawomocnym skazaniem.

Osadzeni forsują narrację, że są więźniami politycznymi, choć zaprzeczyły temu liczne autorytety prawne, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W konsekwencji ogłosili protest głodowy. 11 stycznia prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozpoczął procedurę ponownego ułaskawienia osadzonych.

