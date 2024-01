Skandaliczne porównanie w Telewizji Republika. Nagle padły te słowa

– Dopiero teraz można porównać Polskę do Korei Północnej – usłyszeliśmy we wtorkowym programie "Dzisiaj" prowadzonym przez Danutę Holecką na antenie TV Republika. W materiale nie zabrakło też uszczypliwych komentarzy dotyczących rewolucji w TVP.

Skandaliczne słowa w TV Republika. Porównali Polskę do Korei Płn. Fot. TV Republika / Youtube screen

Materiał TV Republika, w którym padły skandaliczne słowa, poświęcony był spotowi PO "Wolne media? Wolne żarty!", który pojawił się w sieci we wtorkowy poranek.

– Walka z wolnymi mediami trwa. PO umieściła w mediach społecznościowych spot, który uderza w telewizję Republikę. Retoryka znana: dziennikarzy nazywają funkcjonariuszami, a naszą pracę propagandą. Do tego tajemnicze znikanie sygnału naszej telewizji. No i roboty drogowe przed redakcją, nagle, bez żadnego uprzedzenia, które naprawdę mocno komplikują funkcjonowanie – zapowiedziała materiał Danuta Holecka.

Sam spot określono jako "szczucie" i "sianie nienawiści". Jednym z komentatorów był rzecznik PiS Rafał Bochenek. – Boją się was, po prostu się was boją. Dziennikarzy niepokornych, którzy zadają trudne pytania. Widzieliśmy to w kampanii wyborczej – stwierdził.

Głos zabrał również redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz. – Bez telewizji Republika ludzie byliby odcięci. Bez nas nie wiedzieliby, dlaczego wyłączono TVP Info, nie wiedziano by, że wyrzucono setki dziennikarzy z pracy, nie wiedzieliby o aresztowaniu bezprawnym posłów, o napadzie na Pałac Prezydencki – powiedział.

Następnie sam autor materiału dodał... wisienkę na torcie: – Dopiero teraz można porównać Polskę medialną do Korei Północnej. Tusk i PO dopuścili się gwałtu na pluralizmie mediów – usłyszeliśmy w TV Republika. Na koniec natomiast pojawił się apel o wsparcie dla "wolnych mediów".

Niechlujny "Dom Wolnego Słowa"

W czwartek, 11 stycznia Telewizja Republika wypuściła swój nowy spot. W wideo zatytułowanym "Dom Wolnego Słowa" występują wszystkie gwiazdy prawicowej stacji, w tym Danuta Holecka, Tomasz Sakiewicz i Michał Rachoń.

Otwiera go ujęcie z drona: widzimy panoramę Warszawy, po czym kamera "wlatuje" do gmachu prawicowej stacji przy ulicy Dzielnej. W studiu widzimy m.in. Rachonia z groźną miną czy kroczącego dumnie Sakiewicza.

Pomijając treść, wideo zadziwia jednak realizacją. Bohaterowie "Domu Wolnego Słowa", których operator pokazuje en face, mają bowiem... poobcinane czubki głów, co jest powszechnie uważane za błąd montażowy.

Pod filmem nie zabrakło jednak entuzjastycznych komentarzy widzów Telewizji Republika. "Świetny spot. Polscy patrioci kochają TV Republika", "Brawo, tak trzymać", "Brawo, Republika cały czas do przodu, teraz po zmianach przerzuciłem się na Republikę i był to dobry i znakomity wybór" – pisali fani stacji.

Przypomnijmy, że po "rewolucji" w Telewizji Polskiej to właśnie TV Republika stała się główną tubą dawnej władzy, a obecnej opozycji. Do stacji przeszły wspomniane już dawne gwiazdy partyjnej TVP, m.in. była prowadząca "Wiadomości" Danuta Holecka czy Michał Rachoń.

