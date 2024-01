Komiczna wpadka w Telewizji Republika. Oto jak przetłumaczyli imię i nazwisko polityka PiS

Błędy językowe to jedne z najśmieszniejszych dziennikarskich wpadek. Nie stroni od nich anglojęzyczny serwis Telewizji Republika. Tym razem przetłumaczono (a raczej zrobił to najpewniej automatyczny tłumacz) imię i nazwisko Błażeja Pobożego z PiS, doradcy prezydenta Andrzeja Dudy. Efekt jest... przedziwny.

W Telewizji Republika przetłumaczono imię i nazwiska Błażeja Pobożego

Anglojęzyczny serwis "Poland Daily" (tłum. "Polska Codziennie") emitowany jest w Telewizji Republika od lutego 2018 roku. W tym samym roku ruszał portal internetowy Poland Daily (dziś działający pod nazwą Poland Daily 24), który współfinansowany byłprzez Polską Fundację Narodową.

Wielokrotnie zdarzały się już tam byki, jak przetłumaczenia zdania "Ziobro broni reform, reformy bronią Ziobry" na "Ziobro weapons reform, reform weapons Ziobro". "Kultowe" są też już m.in. "our password – freedom and brotherhood", "hey, who's pole for bagnets" czy "who is standing him".

Tak przetłumaczyli nazwisko Błażeja Pobożego. Wpadka w Telewizji Republika

Teraz również internauci mają używanie. Chodzi o wydanie "Poland Daily" ze środowego wieczoru, a dokładniej o materiał o zatrzymaniu przez policję Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wypowiedział się w nim Błażej Poboży, obecny doradca prezydenta Andrzeja Dudy, były wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Mamy w Polsce więźniów politycznych. Świat dowie się, że polskie władze uwięziły wiceszefa głównej partii opozycyjnej – mówił Poboży, odnosząc się do Kamińskiego. Lektor przetłumaczył jego słowa, ale z niewiadomych względów na dolnym pasku przetłumaczono również imię i nazwisko polityka. Błażej Poboży został więc przedstawiony jako... Blessed God, co oznacza Błogosławiony Bóg.

"To ten sam magazyn, któremu zawdzięczamy słynny nagłówek 'Ziobro weapons reform, reform weapons Ziobro'"; "Właśnie dlatego nie powinno się używać automatycznych translatorów"; "Parodia", "Drogi Boże, co oni zrobili", "Mogli przetłumaczyć to jako After God's" – czytamy w komentarzach.

Skąd takie dziwaczne tłumaczenie? Imię Błażej pochodzi od łacińskiego słowa "blaesus", które oznacza gadać albo seplenić. "Blaesus" nieco przypomina angielskie słowo "blessed" ("błogosławiony"), więc może właśnie tak "zrozumiał" to internetowy tłumacz? Z kolei Poboży ma w sobie wyraz "boży", czyli po angielsku "God's", "of God" albo "Godly", a translator podsunął po prostu słowo "Bóg" ("God").

Dziennikarz Telewizji Republika chciał zgłosić policjantom uprowadzenie Wąsika i Kamińskiego

We wtorek wieczorem pod nieobecność Andrzeja Dudy policja zatrzymała Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Pod aresztem, a wcześniej przed komisariatem odbyły się protesty polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Do interweniującego Jarosława Kaczyńskiego dołączyła TV Republika, która postanowiła wtargnąć na teren komendy policji. Pracownik stacji chciał bowiem zgłosić... ryzyko uprowadzenia skazanych polityków.

– Dobry wieczór! Mogą państwo otworzyć? Halo! Z oficerem dyżurnym proszę! Można do oficera? – zaczął. Funkcjonariusz wpuścił mężczyznę do środka. Chwilę później doszło do awantury. – Dzień dobry, chcieliśmy uzyskać informacje, czy na terenie jednostki się znajdują Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński? – zapytał pracownik TV Republika.

– Jakie czynności są podejmowane? Pan jest oficerem dyżurnym? Proszę o pana godność! Istnieje możliwość, że posłowie zostali uprowadzeni – kontynuował.

Policjant poinformował, że z prośbą o informacje należy zgłosić się do oficera prasowego. To jednak nie ostudziło nastrojów. – Bardzo proszę o udzielenie informacji czy są tutaj posłowie! Istnieje możliwość, że jest popełniane przestępstwo! – krzyczał dziennikarz.

Nagranie z interwencji pracownika TV Republika trafiło do sieci. "Co to za komedia", "Przyjedzie Prezes albo PAD z koltem/dubeltowką 'odbić' prawomocnie skazanych?", "Było 'Uprowadzenie Agaty', jest 'Uprowadzenie Wąsika'. Filmy o tym będą kręcić", "A myśmy się martwili, czy przestanie być zabawnie po przejęciu mediów publicznych", "Bareja", "To jest tragikomedia", "Uprowadzeni przez UFO" – pisali internauci na X (dawniej Twitterze).