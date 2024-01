"Tego problemu więcej nie będzie". Premier Tusk potwierdza kolejną rewolucję

– Uroczyście ogłaszam, tego problemu więcej nie będzie – powiedział w nowym nagraniu Donald Tusk, precyzując, że kolejne zmiany w szkołach wejdą już od kwietnia. Chodzi o zapowiadane już wcześniej przez MEN prace domowe dla uczniów podstawówek.

Donald Tusk ogłasza kolejną rewolucję. Zapowiedział to w nowym nagraniu Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER

Już na początku stycznia o planie likwidacji prac domowych w niektórych klasach szkół podstawowych mówiła wicemnisterka edukacji Katarzyna Lubnauer. Co więcej, był to także jeden z postulatów, który znalazł się w "100 konkretach na 100 dni" – programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej.

W piątek Donald Tusk opublikował w sieci nagranie, na którym potwierdził, że wiosną wejdą w życie dość spore zmiany w polskich szkołach. – Uroczyście ogłaszam, tego problemu więcej nie będzie. Od kwietnia nowe zasady prac domowych – przekazał szef rządu.

Tusk ogłasza rewolucję w szkołach. To zapowiedział w nowym nagraniu

Jak zaznaczył, "żadnych prac domowych" nie będzie w klasach 1-3 szkół podstawowych. Wyjątkiem, jak powiedział Tusk, może być czasem "jakiś wierszyk". – Od 4 do 8 klasy prace domowe tylko dla chętnych i bez oceniania. Jeśli chodzi o szkoły średnie... bawcie się dobrze na feriach – dodał szef rządu.

W nagraniu pojawił się także fragment wypowiedzi młodego Maćka, który na jednym ze spotkań z liderem PO przed wyborami poruszył problem zadań domowych. – To jest problem ogólnie polskich szkół, że są łamane prawa dziecka. Zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek – mówi chłopiec na nagraniu.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, więcej szczegółów w tej sprawie przekazała w piątek ministerka edukacji. Barbara Nowacka została zapytana w programie Wirtualnej Polski, kiedy znikną prace domowe ze szkół podstawowych.

– Jak będzie rozporządzenie, które jest już przygotowane – wyjaśniła. Pytana o bardziej konkretną datę, doparła: – Od początku kwietnia takie rozporządzenie będzie funkcjonowało.

Nowacka mówiła też o podwyżkach dla nauczycieli. – Zakładamy, że od marca będą spływały na konta nauczycieli, przy czym trzeba też pamiętać, że będą spływały z wyrównaniem za styczeń i luty – poinformowała.

– Gdyby prezydent nie zabawiał się w wetowanie ustawy okołobudżetowej, już byśmy byli w tym miejscu, że cała droga proceduralna dotycząca rozporządzeń by wychodziła i nauczyciele już by mogli liczyć na połowę lutego, a tak trzeba będzie chwilkę zaczekać – powiedziała.

Jak dodała, podwyżki wyniosą "pomiędzy 30 a 33 procent". – 33 procent dla nauczycieli, którzy zaczynają swoją pracę – tak, żeby ich zachęcić do pozostania często w zawodzie – poinformowała szefowa MEN.

Co z HiT-em i religią w szkołach?

Przypomnijmy, że rezygnacja z prac domowych to kolejna zmiana, jaka czeka uczniów. Na początku stycznia Katarzyna Lubnauer ogłosiła, że liczba lekcji religii zostanie zredukowana o połowę, czyli do jednej godziny tygodniowo. Jedna lekcja religii po albo przed lekcjami, bez oceny liczonej do średniej – takich zmian możemy spodziewać się od 1 września 2024.

Resort edukacji w rządzie Donalda Tuska zamierza ponadto rozprawić się z kontrowersyjnym przedmiotem Historia i Teraźniejszość. – Chcemy zlikwidować HiT w tej formule, w której on jest obecnie, która jest czysto ideologiczna – przekazała Lubnauer pod koniec grudnia 2023.

MEN chciałoby, aby zamiast tego przedmiotu w programie nauczania znalazło się wychowanie obywatelskie. – Przymierzamy się do tego i chcielibyśmy, żeby to się stało jak najszybciej, czyli już od przyszłego roku szkolnego – zapowiedziała Katarzyna Lubnauer.