Hołownia wystawił na licytację WOŚP... barierkę. Dołożył jeszcze coś od siebie

Trwają akcje, których celem jest wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Angażują się w nie artyści, celebryci, ale też politycy. Wśród nich jest także marszałek Szymon Hołownia, który pochwalił się w mediach społecznościowych, co wystawi na aukcję. Dołożył od siebie także dodatkową atrakcję, która czeka osobę oferującą najwięcej pieniędzy.

– Ta barierka jest do wylicytowania na mojej aukcji dla WOŚP – powiedział marszałek na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. W celu uwiarygodnienia Szymon Hołownia podpisał barierkę przed kamerą i zachęcił do licytowania.

Aukcja WOŚP zasilona rzeczami od Andrzeja Dudy i jego żony

Na nagraniu, które lider Polski 2050 opublikował na Instagramie, słyszymy: – O to właśnie chodzi, żeby władza nie była odgrodzona od obywateli. Tak jak było przez sześć lat, gdy tutaj w tym miejscy, non stop, świątek, piątek barierki. One już na szczęście zniknęły.

Jak jednak podkreślił Hołownia, jedną barierkę udało się zachować. – Mam nadzieję, że posłuży wam dobrze. Ta barierka jest do wylicytowania na mojej aukcji na tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wraz ze skromnym obiadem z Marszałkiem rotacyjnym – powiedział.

Jak informowaliśmy w naTemat, na tegoroczną aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przedmioty przekazał także prezydent Andrzej Duda i jego małżonka. To zestaw filiżanek do espresso od prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier "Ela Piorun" od pierwszej damy.

Andrzej Grabowski z kolei zaproponował wylicytowanie posprzątania dowolnego mieszkania lub domu.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia. Tegoroczna zbiórka odbywa się na rzecz osób zmagających się z chorobami płuc. "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych" – tak brzmi hasło akcji.

Decyzje o wsparciu układu oddychania WOŚP podjęła po konsultacja z Polskim Towarzystwem Pneumonologii Dziecięcej.