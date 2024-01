Ks. Małgorzata Zuber udzieliła wywiadu dla TVP Info na temat powszechnego dostępu do antykoncepcji. Pastorka podkreśliła, że dla metodystów prawa kobiet są szalenie ważne. W mediach społecznościowych nie brakuje emocji po występie duchownej. "Ale to musi być szok dla wyznawców PiS" – czytamy.

"To musi być szok dla wyznawców PiS". Pastorka jasno o planach Tuska.

Donald Tusk wprowadzi tabletkę "dzień po" bez recepty

Przez ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości gabinet Beaty Szydło doprowadził do zaostrzenia przepisów dotyczących dostępu do antykoncepcji. Z tego względu tzw. tabletka dzień po zaczęła być wypisywana już tylko po uzyskaniu recepty.

To znacznie utrudniło dostęp do tego środka, bowiem wielu lekarzy wprost odmawiało udzielenia pomocy pacjentkom. Teraz jednak rząd Donalda Tuska zapowiedział rozpoczęcie prac nad powrotem do normalności.

Jeszcze w miniony poniedziałek kwestie praw kobiet były przedmiotem posiedzenia Rady Ministrów. To także wtedy podkreślił, że ma plan na wprowadzenie pigułki "dzień po" bez recepty w przypadku zawetowania przepisów przez Andrzeja Dudę.

– W razie ewentualnego weta prezydenta ustawy o tabletce "dzień po" mamy gotowe rozporządzenia, żeby skutki tego weta trochę złagodzić – obiecał szef rządu i podkreślił, że do zakończenia prezydentury Dudy zostało kilkanaście miesięcy.

Co więcej, propozycję zmian udało się przedstawić jako projekt rządowy. To oznacza, że w Sejmie ustawę poprą także posłowie z Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pastorka jasno o planach rządu Tuska. Ludzie reagują: Musi być szok dla wyznawców PiS

Na antenie TVP Info głos w sprawie antykoncepcji zabrała ks. Monika Zuber. Pastorka Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego podkreśliła, że zgodnie z doktryną jej Kościoła, antykoncepcja jest postrzegana jako osiągnięcie medycyny. – My przede wszystkim słuchamy ginekologów – zapewniła.

Etyka ewangelicka nie tylko mojego kościoła, ale ogólnie tradycji ewangelickich jest jasna, że traktujemy antykoncepcję jako osiągnięcie medycyny, które pomaga w planowaniu rodziny i jest niesamowitym krokiem do przodu, jeżeli chodzi o prawa produkcyjne kobiet. Ks. Małgorzata Zuber

Duchowna podkreśliła, że kwestia praw kobiet jest niezwykle istotna dla metodystów. – Antykoncepcja jak najbardziej w planowaniu rodziny. Pamiętajmy, że antykoncepcja nie jest tylko do planowania rodziny, często jest lekiem w wielu innych problemach ginekologicznych – dodała.

Wystąpienie pastorki poniosło się echem po mediach społecznościowych. "W TVP info pani ksiądz mówi o antykoncepcji. Ale to musi być szok dla wyznawców PiS" – napisał jeden z użytkowników platformy "X".

"Dla niedowiarków" – dodał uczestnik dyskusji, udostępniając fragment rozmowy.