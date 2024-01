N ad Berlinem doszło do ogromnego rozbłysku, widocznego nawet z części Polski i Czech. Do mediów trafiły nagrania przedstawiające asteroidę sunącą po niebie. Obiekt przypominał kulę ognia. "Została odkryta mała planetoida Sar2736 o średnicy ok. 1 metra, która była na kursie kolizyjnym z Ziemią!" – przekazał autor bloga "Z głową w chmurach".





Kula ognia rozbłysła tuż za Odrą. "Była na kursie kolizyjnym z Ziemią"

Alan Wysocki

