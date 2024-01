Deweloperka narzeka na losy przedsiębiorców. Nagranie staje się hitem sieci

Deweloperka Elżbieta Liberda opublikowała nagranie na TikToku, na którym skarży się na losy przedsiębiorców. – Niesamowicie mocne obostrzenia dla deweloperów. Deweloperzy mają teraz przes*ane. Nie bójmy się tego powiedzieć – stwierdziła. Materiał zatoczył szerokie kręgi w sieci i wywołuje lawinę komentarzy.

Być rentierem - jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości pod wynajem – tak brzmiał temat szkolenia, które w ostatnim czasie wywołało niemałe emocje w mediach społecznościowych.

Autorką wydarzenia była Elżbieta Liberda. To właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego, Biura Nieruchomości i spółek inwestycyjnych. Kobieta aktywnie także udziela się na TikToku.

I to właśnie tam prawniczka udostępniła 40-sekundowe nagranie, na którym słyszymy, co miała do przekazania uczestnikom wydarzenia.

Liberda skarży się na fatalne warunki dla deweloperów do prowadzenia działalności. Według radczyni prawnej, "nie dano żadnych przywilejów deweloperom".

– Niesamowicie mocne obostrzenia dla deweloperów. Deweloperzy mają teraz przes*ane. Nie bójmy się tego powiedzieć. Obowiązki informacyjne, jakie muszą spełniać, wyśrubowane wymogi, to jest jakiś dramat – powiedziała.

Emocje po nagraniu narzekającej deweloperki. "Zapalmy elektroniczny znicz"

– Zobaczcie, ustawodawca mówi: "możesz sobie panie deweloperze podpisywać umowy rezerwacyjne, ale może pobrać od takiego konsumenta, tylko i wyłącznie 1 procent". Po co w ogóle je podpisywać? – zapytała.

– I mało tego ten konsument, jest na tyle uprzywilejowany, że ustawodawca mówi, że jak konsument się rozmyśli, to też bez żadnych kosztów może sobie zrezygnować. Jednocześnie nie dano żadnych przywilejów deweloperom – stwierdziła.

Pod materiałem opublikowano kilkadziesiąt komentarzy. "Zapalmy elektroniczny znicz dla deweloperów", "Kobieto, samo to, że ktoś se może postawić mieszkania. czy domy, to już jest przywilej" – piszą użytkownicy TikToka.

"Deweloperzy to najbardziej uciemiężona grupa w Polsce. Powinniśmy ich wspierać dobrowolnymi składkami", "Nie jestem zwolennikiem zbyt dużych regulacji, ale typiara nieźle popłynęła" – brzmią kolejne komentarze.