Zamieszanie ws. spotkania Muska z Wałęsą. Zaskakujący wpis byłego prezydenta

Nina Nowakowska

A merykański miliarder, a także szef Tesli, Space X oraz serwisu X jest już w Polsce. Według medialnych doniesień w poniedziałek Elon Musk miał spotkać się z Lechem Wałęsą. Były prezydent opublikował na Facebooku wpis, w którym zaprzeczył informacjom o spotkaniu, jednocześnie zaznaczając, że jeśli Musk wyrazi taką wolę, to zaprasza go do Gdańska.