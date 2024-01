Gang nastolatków nęka klientów poznańskiej galerii? To przerażające, co mają robić

W ciągu zaledwie dwóch dni na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesiono prawie 1800 zgłoszeń tylko w jednym miejscu w Poznaniu. Chodzi o Centrum Handlowe Posnania na poznańskich Ratajach. Sprawą zajęła się policja, a media nieoficjalnie informują o "gangu nastolatków", który ma terroryzować klientów.

Gang nastolatków nęka klientów poznańskiej galerii? Sprawą zajęła się policja Fot. Mateusz Birecki/REPORTER

Prawie 1800 zgłoszeń, które napłynęło w weekend, zawiera alarmujące informacje o nastolatkach w wieku około 15 lat, którzy napadali i bili swoje ofiary w pobliżu wejścia do Centrum Handlowego Posnania na Ratajach w Poznaniu. Portal codziennypoznan.pl podsumował zebrane relacje i oznajmił, że incydenty to element szerszego, niepokojącego wzorca zachowań.

Gang nastolatków terroryzuje klientów poznańskiej galerii

Zgłoszenia dotyczą grup nieletnich, które gromadzą się w pobliżu galerii i dokonują aktów wandalizmu. Chodzi o okradanie klientów galerii, kradzież jedzenia i innych produktów, ale także agresywne i wulgarne zachowanie.

Do incydentów ma dochodzić zarówno w przestrzeni publicznej galerii, jak i w samych sklepach. Co więcej, internauci wspominają również o grożeniu bronią i przyjmowanie narkotyków przez młodzież w toaletach.

Poznański portal podaje, że liczne zgłoszenia mieszkańców i pracowników galerii dotyczące niebezpiecznej młodzieży nie spotkały się z adekwatną reakcją ze strony zarządu obiektu ani policji. Według redakcji do Komisariatu Nowe Miasto w ciągu ostatniego tygodnia miało wpłynąć aż 40 zgłoszeń.

RMF FM przekazało, że w sobotę w okolicach przystanku obok centrum handlowego znaleziono nieprzytomną nastolatkę, której udzielono pomocy. Nagłośnienie sprawy w mediach społecznościowych nakręciło spiralę wiadomości oraz zgłoszeń o możliwym niebezpieczeństwie w centrum handlowym.

Oświadczenie dyrekcji "Posnanii"

Do sprawy odnieśli się sami zainteresowani, czyli dyrekcja galerii. W poniedziałek odbyło się zebranie zarządu Centrum Handlowego Posnania, który dyskutował nad wspomnianymi doniesieniami.

"Wieczorem na przystanku autobusowym znajdującym się w sąsiedztwie Posnanii ochrona obiektu znalazła nieprzytomną nastolatkę. Pracownicy ochrony zareagowali i udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy, wezwali pogotowie oraz policję. Apelujemy, aby osoby, które były świadkami zdarzenia lub towarzyszyły nastolatce, zgłosiły się na policję celem złożenia stosownych zeznań" – brzmi odpowiedź kierownictwa galerii dla RMF FM.

"Informujemy również, że Posnania monitoruje sytuację związaną z bezpieczeństwem na terenie swojego obiektu, postępując zgodnie z wypracowanymi procedurami. Na bieżąco analizowane są wszelkie zgłoszenia, które wpływają do Posnanii ze strony klientów – każdorazowo poddawane są one weryfikacji i w zależności od sytuacji podejmowane są odpowiednie kroki. W okresie 01-20.01.2024 roku zostało zanotowanych 6 sytuacji z udziałem osób nieletnich, które wymagały interwencji rodziców bądź odpowiednich służb" – przekazała galeria.

Jest reakcja policji

Sprawę skomentowała również poznańska policja. Służby podkreśliły, że otrzymały jedynie pięć zgłoszeń z prośbą o interwencję w "Posnanii". Funkcjonariusze zaznaczyli, że w rejonie galerii można spodziewać się wzmożonych kontroli.

– W związku z liczbą zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, informujemy, że od początku roku policjanci otrzymali pięć zgłoszeń z prośbą o interwencję na terenie wskazanego centrum handlowego – tłumaczył Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Dwie interwencje miały dotyczyć nieletnich będących pod wpływem alkoholu, a jedno było związane z kradzieżą. W pozostałych dwóch przypadkach chodziło o grupowanie się młodzieży przed centrum handlowym, ale nie zostały one potwierdzone przez policjantów, którzy przybyli na miejsce.

– W tych trzech przypadkach, kiedy mieliśmy do czynienia z osobami nieletnimi, poinformowaliśmy rodziców tych osób i skierowaliśmy dokumentację do sądu rodzinnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do ustalonych przez nas nieletnich. Reagujemy na każdy sygnał i prośbę o interwencję, dlatego prosimy wszystkie osoby, które zauważą coś niepokojącego, aby poinformować o tym policjantów, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 – stwierdził policjant.

– Przypominamy, że naniesienie zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest tożsame ze zgłoszeniem prośby o interwencję. Niezależnie od ilości zgłoszeń, zrobimy wszystko, aby osoby przebywające w pobliżu lub na terenie tej galerii czuły się bezpiecznie, dlatego też wspólnie z administratorem centrum handlowego, policjanci z Nowego Miasta już podjęli działania, które mają na celu poprawić poczucie bezpieczeństwa – dodał Paterski.